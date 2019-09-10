Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,768
  • 6,3738
  • 278.408
  • 100605
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Beşiktaş'ta en çok para golcüye harcandı

Beşiktaş'ta en çok para golcüye harcandı

Beşiktaş'ta en çok para golcüye harcandı

Siyah beyazlılar son 10 sezondaki transfer raporuna göre forvet transferine diğer 3 bölgenin toplamından daha fazla para harcadı.

Beşiktaş son 10 sezondaki transfer raporuna göre, forvet transferine diğer 3 bölgenin toplamından daha fazla para harcadı. Siyah beyazlılar yeni sezon için yaptığı transferlerde aceleci davranmazken, son bölümde kadroya katılan isimlerle taraftarlarını memnun etti. Ruiz, Diaby ve Elneny gibi futbolculara imza attıran Beşiktaş, son 10 sezondaki transferlerinde gelen ve giden futbolcu sayısında dengeli bir anlayış benimsedi. En çok para harcanan bölgelere bakıldığında ise forvet transferlerinin baskın olması dikkat çekti.

Siyah beyazlılar, bu süreçte forvet transferine diğer 3 bölgenin toplamından daha fazla para harcadı. Son 10 sezonda 65 forvet transferine 64 milyon euro bonservis ödeyen Beşiktaş, sattığı 63 forvet oyuncusundan ise 46 milyon euro gelir elde etti. Beşiktaş son 10 sezonda forvet transferini 18 milyon euro zararla kapattı.

Beşiktaş kaleci transferlerinde ise dengeli bir satış süreci yaşayarak en düşük zararı bu bölgede elde etti. Son 10 sezonda 21 kaleciye 9,75 milyon euro harcayan Beşiktaş, sattığı 23 kaleciden ise 9 milyon euro'yu kasasına koydu. Yalnızca 765 bin euro zarar eden Beşiktaş, en başarılı grafiğini kaleci transferinde gerçekleştirdi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

4 milyon TL'lik rekor teklif 
Cengiz Kurtoğlu'ndan Ümit Besen'e şarkılı gönderme
Bacakları tartışma konusu oldu
Çukur'dan ayrılmıştı... Yeni dizisi belli oldu
Survivor ekibini buluşturan düğün
<p>İstanbul Beyoğlu’da önceki akşam İstiklal Caddesi’ndeki tramvay durağında bekleyen Halit Ayar, ke

Halit Ayar´ın Öldürülmesiyle İlgili Görüntüler Ortaya Çıktı! Canilerden İsyan Ettiren İfade

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Emekliye 380 lira ek ödeme müjdesi

ABD'den terör örgütü YPG'ye skandal sevkiyat!