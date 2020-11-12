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aksam.com.tr
  • 12 Kasım 2020 Perşembe 09:47
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Beşiktaş'ta elde kalan oyuncu sayısı 13

Beşiktaş'ta elde kalan oyuncu sayısı 13

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Sabah

Beşiktaş'ta milli takımlarına giden oyuncuların yanı sıra sakat futbolculara, 3 de Kovid-19 vakası eklenince Ümraniye'de 13 oyuncu kaldı. Bu durum idman programını da değiştirdi.

Lige verilen arada çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta, milli oyuncuların dışında Kovid-19'a yakalanan ve sakatlık yaşayan isimler de hazırlıkları etkiledi. 8 oyuncusunu milli takımlara gönderen siyah-beyazlılarda Welinton ve Gökhan Töre'nin ise sakatlık sebebiyle tedavileri sürüyor.

3 oyuncusu da Koronavirüs'e yakalanan Kartal'da elde kalan oyuncu sayısı 13 oldu.

Bu durum çalışmaların şeklini etkilerken, verim alınmasını da zorlaştırıyor. Eksik kadroyla çalışılan süreçte teknik ekibin özellikle bireysel performanslar ve fiziksel açıdan eksileri olan oyuncuların üzerine yoğunlaşarak antrenman yaptırdığı kaydedildi.

MİLLİLER: Dorukhan (A Milli), Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya ve Güven Yalçın (Ümit Milli) , Vida (Hırvatistan), Aboubakar (Kamerun), Hasic (Bosna).

SAKATLAR: Welinton, Gökhan Töre. *Ayrıca 3 oyuncu da Koronavirüs sebebiyle evde izolasyon süreci geçiriyor.

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