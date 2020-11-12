Beşiktaş'ta elde kalan oyuncu sayısı 13

Lige verilen arada çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta, milli oyuncuların dışında Kovid-19'a yakalanan ve sakatlık yaşayan isimler de hazırlıkları etkiledi. 8 oyuncusunu milli takımlara gönderen siyah-beyazlılarda Welinton ve Gökhan Töre'nin ise sakatlık sebebiyle tedavileri sürüyor.
3 oyuncusu da Koronavirüs'e yakalanan Kartal'da elde kalan oyuncu sayısı 13 oldu.
Bu durum çalışmaların şeklini etkilerken, verim alınmasını da zorlaştırıyor. Eksik kadroyla çalışılan süreçte teknik ekibin özellikle bireysel performanslar ve fiziksel açıdan eksileri olan oyuncuların üzerine yoğunlaşarak antrenman yaptırdığı kaydedildi.
MİLLİLER: Dorukhan (A Milli), Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya ve Güven Yalçın (Ümit Milli) , Vida (Hırvatistan), Aboubakar (Kamerun), Hasic (Bosna).
SAKATLAR: Welinton, Gökhan Töre. *Ayrıca 3 oyuncu da Koronavirüs sebebiyle evde izolasyon süreci geçiriyor.
Beşiktaş'ta milli takımlarına giden oyuncuların yanı sıra sakat futbolculara, 3 de Kovid-19 vakası eklenince Ümraniye'de 13 oyuncu kaldı. Bu durum idman programını da değiştirdi.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, “İnşallah yakın bir zamanda beIN Sports ile anlaşma imzalayıp hep beraber yolumuza devam edeceğiz” dedi.
Süper Lig'in 4'te 1'lik bölümü geri kalmadan 6 takım teknik adamını değiştirdi. Antalyaspor Tamer Tuna ile Trabzonspor Eddie Newton ile Kayserispor Bayram Bektaş ile Kasımpaşa Mehmet Altıparmak ile son olarak da Gençlerbirliği Mert Nobre ile yollarını ayırdı. İlk ayrılık ise sezon başında gerçekleşmiş ve Konyaspor, Bülent Kormaz ile vedalaşmıştı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Formula 1 pilotları geçti.
Sosyal medyanın en önemli aktörlerinden biri olan Twitter'da Sarı Kanarya rüzgârı esti. Tüm dünyada ekim ayı içerisinde en çok etkileşim alan takım Sarı-Lacivertliler oldu.
Hırvatistan Futbol Federasyonu, Türkiye maçında 45 dakika oynayan Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.