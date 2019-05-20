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  3. Beşiktaş'ta dev kayıp! İki yıllık kötü bilançonun bedeli 500 milyon TL

Beşiktaş'ta dev kayıp! İki yıllık kötü bilançonun bedeli 500 milyon TL

Beşiktaş'ta dev kayıp! İki yıllık kötü bilançonun bedeli 500 milyon TL

Devler Ligi'nden 2 yıl uzak kalmanın Beşiktaş'a maliyeti çok yüksek. Siyah-beyazlı kulübü, önümüzdeki sezon ekonomik açıdan oldukça zor günler bekliyor.

Trabzonspor yenilgisiyle Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını yitiren Beşiktaş, bir kez daha devler arenasından uzak kaldı. Üst üste şampiyonluk yaşanan iki sezonun ardından Şampiyonlar Ligi'nde önemli başarılara imza atan Kartal'ın geliri de büyük ölçüde artmıştı. 2018-2019'da Kupa 1'e katılamayan Beşiktaş'ın kaybı 250 milyon TL civarındaydı. Reklam açısından ve oyuncu parlatıp satma noktasında büyük öneme sahip Devler Ligi'nden uzak kalmanın iki yıllık maliyeti ise yaklaşık 500 milyon TL oldu.

(Sabah)

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