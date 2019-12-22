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Beşiktaş'ta derbi sonrası olağanüstü toplantı kararı

Beşiktaş'ta derbi sonrası olağanüstü toplantı kararı

Beşiktaş'ta 3-1 kaybettikleri Fenerbahçe derbisinin ardından hakem kararlarına başta Burak Yılmaz olmak üzere büyük tepki gösterilirken, başkan Ahmet Nur Çebi'den flaş bir karar geldi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yarın (23 Aralık) derbideki hakem kararlarıyla ilgili geniş kapsamlı bir basın toplantısı düzenleme kararı aldı.

Ahmet Nur Çebi, tartışmalı pozisyonları tek tek göstererek, Cüneyt Çakır ve ekibinin yaptığı hataları ele alacak.

(Sporx)


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