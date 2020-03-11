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aksam.com.tr
  • 11 Mart 2020 Çarşamba 08:01
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  • 11 Mart 2020 Çarşamba 08:01

Beşiktaş'ta derbi sonrası kampanya

Beşiktaş'ta derbi sonrası kampanya

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Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi'nin düğmeye bastığı yardım kampanyası Galatasaray derbisi sonrasında start alacak. Kartal, 19.03'te (19 Mart) yardım kampanyasını başlatmayı planlıyor.

BEŞİKTAŞ’TA artan borçlar ve ekonomik çıkmaz nedeniyle Başkan Ahmet Nur Çebi, son gerçekleşen divan kurulu toplantısında taraftara yönelik bir yardım kampanyası başlatmak istediklerini söylemişti. Çebi’nin açıklamalarının ardından gerek kulüp üyeleri gerekse de taraftarlar, kampanyaya büyük destek vereceğini ifade etmişti. Yaşanan gelişmeler sonrasında kampanya için çalışmalarına başlayan yönetim, derbinin ardından harekete geçmeyi planlıyor. 19.03 (19 Mart) tarihinde yardım kampanyasına başlamayı planlayan SiyahBeyazlılar, konuyla ilgili olarak bazı ulusal kanallarla da görüştü. Canlı yayında yapılacak olan organizasyona, Beşiktaş forması giyen efsane futbolcuların yanı sıra, mevcut kadrodaki isimler ve Beşiktaş taraftarı olan ünlüler katılacak. Hafta sonunda oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde sadece bu maça odaklanmak isteyen yönetim, kampanya ile ilgili herhangi bir açıklama yapmayacak. 

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