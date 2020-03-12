Beşiktaş'ta derbi öncesi kaptanlardan takıma motivasyon

Ligdeki zirve yarışında 9 puan geride bulunan Beşiktaş, şanslarını son haftaya kadar kovalamak için Galatasaray karşılaşmasını bir çıkış mücadelesi olarak görüyor...
Yönetim ve teknik ekibin zorlu maç öncesindeki motivasyonlarına ek olarak takım kaptanları da devreye girdi. Kara Kartal’ın başarılı golcüsü Burak Yılmaz ve deneyimli sağ beki Gökhan Gönül’ün, dünkü idman öncesindeki yemekte takım arkadaşlarına derbiyle ilgili olarak bir motivasyon konuşması yaptığı öğrenildi.
‘Devler Ligi için son fırsat’
İlk olarak sözü alan birinci kaptan Burak’ın, eski takımıyla oynayacakları maçla ilgili olarak, “Favori olarak herkes rakibimizi gösteriyor. Ancak biz daha iyi takımız. Yeter ki bunu sahaya yansıtalım. Yüreğimizi sahaya koyup kazanıp dönecek kapasitemiz fazlası ile var” ifadelerini kullandığı bildirildi.
Burak Yılmaz’ın ardından devreye giren Gökhan Gönül’ün ise arkadaşlarına, “Şampiyonlar Ligi için belki de son fırsat. İşimizi şansa bırakmayalım. Zirvede olan Başakşehir ve Trabzonspor karşısındaki futbolumuz ortada. O iki maçtan hak ettiğimiz 6 puanı çıkaramadık. Bu kez daha da iyi oynayıp alacağımız 3 puanla çıkışımızı sürdürerek şansımızı da devam ettirelim” sözleriyle telkinde bulunduğu ifade edildi.
(Fanatik)
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