Beşiktaş'ta derbi mesaisi başladı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından pas, 5'e 2 ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, kondisyon koşuları sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına, yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.
Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Lille, Lorient'i 4-0 mağlup ederken, karşılaşmada Yusuf Yazıcı şov vardı.
Fenerbahçe'de sezon başından beri yapılan geniş kadro vurgusu son karşılaşmada kendini gösterdi.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Diego Perotti'nin kendi isteğiyle garanti ücretini düşük, maç başı ücretini ise yüksek tuttuğu ortaya çıktı. Sakatlıklarla ilgili sıklıkla gündeme gelen Arjantinli yıldızın ‘oynadıkça kazanayım' tavrı, yönetimin karar vermesini kolaylaştırdı.
Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, 10 eksikle çıkacakları Kayseri maçı öncesi oyuncularına ciddi uyarılarda bulundu, “Bu fırsatlar her zaman gelmez. Çıkıp oynayın ve formaya talip olduğunuzu gösterin” diye konuştu
6 eksiğe rağmen Başakşehir karşısında sahaya yansıtılan baskın futbol ve alınan galibiyet, derbi öncesi Kartal'ın özgüvenini artırdı. Atiba'nın üretkenliği, Ghezzal'in klası, Larin'in istikrarı ve Aboubakar'ın çıkışı, teknik ekibe pazar günü öncesi moral veriyor. Koronavirüs karantinası bitecek oyuncuların bu hafta takıma katılmasıyla Beşiktaş; Ersin ve Dorukhan dışında Kadıköy'e tam kadro çıkacak.
Lille'in Lorient'i 4-0 mağlup ettiği maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, Fransız basınında manşetlere oturdu.