Beşiktaş'ta Cenk sonrası rota bu 3 forvete çevrildi

Kadrosunu kaliteli bir golcü ile güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş, Cenk Tosun’un Crystal Palace’a transferi sonrasında rotayı artık tamamen Vincent Aboubakar, Papiss Cisse ve Hugo Rodallega’ya çevirdi.
Siyah-Beyazlılar, 3 forvetten birini kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.
Cenk Tosun transferini TFF’nin ağır davranması nedeniyle sonuçlandıramayan Kara Kartal, artık federasyondan gelecek kararı bekliyor.
(Fanatik)
Babel, Hollanda basınına yaptığı açıklamada, “Zaten Ajax taraftarıydım. Futbol oynamak için uğraşan bir takıma geldim” dedi. Bu sözlerle Galatasaray’ı da eleştirmiş oldu.
SIRP gazetesi “Republika”, Al-Ittihad’ın forveti Aleksandar Prijovic’in, Beşiktaş’la 1.5 yıllığına anlaştığını yazdı.
“İbra edilmemek dünyanın sonu değildir. Fikret Orman çıkıp açıklamalı, kendisi aklanmalıdır. Soru işaretleri cevaplanmak zorundadır. Biz buraya yanlışları önleyebilmek için geldik.”
İSMİ Leeds United’le anılan Emre Mor’a, Leeds taraftarları tepki gösterdi.
İngiliz basınında yer alan haberde, “Beşiktaş Karius’u tutmayacak. Dönecek ve hayatı sarsılacak” denildi.
Başkan Çebi, “Limitte ağır davranılması yüzünden Cenk başka kulübe giderse çok üzülürüz” dedi ve Cenk kaçtı!
F.BAHÇE’NİN Altach’la kiralık anlaşmasını feshederek Salzburg’a dönen Mergim Berisha için görüşmelerde son aşamaya geldiği iddia edildi.