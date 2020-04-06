Beşiktaş'ta büyük tehlike! Elden kaçabilirler...

Siyah-Beyazlılar’ın 4 yıl önce kadrosuna kattığı Gökhan Gönül ve Caner Erkin’in, sezon sonunda Beşiktaş’la kontratı sona eriyor... Yönetimin, yeni sözleşme görüşmeleri için sezon bitimini işaret ettiği 2 oyuncu için piyasa şimdiden hareketlendi. Özellikle Kara Kartal’da bu sezon çıktığı 25 maçta sağ bek hattında oldukça etkili bir görüntü sergilemesiyle birlikte 2 gol ve 3 asistlik performans ortaya koyan Gökhan Gönül için birçok kulübün oyuncunun menaceriyle temas kurduğu bildirildi. Başta Başakşehir olmak üzere 3’ten fazla kulübün 35 yaşındaki futbolcunun gelecek planını sorduğu öğrenildi. Ek olarak Kara Kartal’da bu dönem 32 mücadelede 3 gol ve 10 asistlik performans ortaya koyan 31 yaşındaki sol bek Caner Erkin için de aralarında Başakşehir’in de olduğu kulüplerin menacerler aracılığıyla nabız yokladığı belirtildi.
Son sözleşmeleri olarak görülüyor
Beşiktaş’tan 1.7 milyon Euro maaş alan 2 futbolcunun, kulübün mevcut ekonomik şartları göz önünde bulundurulduğunda Siyah-Beyazlılar’dan aynı seviyede bir teklif alması beklenmiyor. Kara Kartal’ın, 2 isim için belirlediği rakamın 1.1 milyon Euro seviyesinde olduğu konuşulurken; atacakları imzaları son sözleşmeleri olarak gören oyuncuların, bu rakamı kabul etmeyip kariyerlerine başka takımlarda devam edebilecekleri konuşuluyor. İlk etapta maaşlarında belli seviyede bir indirim yapılmasını kabul edecek durumda olan futbolcuların, 500-600 bin Euro seviyesinde bir öneri gelirse buna olumlu bakmayacağı ifade edildi.
(Fanatik)
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