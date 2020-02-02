Beşiktaş'ta Burak Yılmaz fırtınası esiyor! 7. golünü attı...

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz beklenen formuna ulaştı. Sezonun ilk yarısında istikrarsız bir görüntü çizen kaptan, ikinci devrede ise 3. lig maçında da 90 dakika sahada kaldı.
Göztepe deplasmanında penaltıdan ağları havalandırmasına rağmen takımına puanı getiremeyen Burak, Rize’de ise açılış golünü atan isimdi. Atiba’nın pasında usta işi bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderen Burak, takımını ateşledi. Hücumda Rize stoperlerine büyük zorluk çıkartan tecrübeli futbolcu, Gökhan’ın attığı ve skoru 2-1’e getiren golden sonra ise en çok sevinen isimlerden biriydi.
Yine boş geçmedi
Ligdeki gol sayısını 7’ye çıkartan Burak, geçen sezon da Beşiktaş’a geldikten sonra çıktığı Rize deplasmanında ağları boş geçmemiş, 7-2’lik maçta 1 gol atmıştı.
(Fanatik)
G.Saray, transferde son 10 sezonda en çok zarar eden kulüp oldu. 104.7 milyon eurosu uçan Sarı-Kırmızılılar’ı 102.2 milyon euroyla ezeli rakibi Fenerbahçe takip etti.
F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, stadyuma girerken Trabzonsporlu taraftarların tepkisiyle karşılaştı.
SARI kart cezası sebebiyle Başakşehir maçında sahaya çıkamayacak olan Vedat Muriqi, G.Antep önünde 2. sarıdan atılarak cezasını kupa maçında çekmişti. Aynı vaka yine tekrarlandı.
Süper Lig'de Trabzonspor, konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederken, yerel gazeteler galibiyeti sayfalarına taşıdı.
Galatasaray ile Kayserispor Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya geliyor.
Norveçli, G.Saray ve Beşiktaş’ın ardından F.Bahçe ağlarını da sarstı... Kuzey’in Kralı, ligdeki 16. Trabzon formasıyla ise 19. golünü atarak kariyerini geliştirdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor maçı öncesi oyuncularıyla yaptığı son toplantıda, “Artık ligde her maç final. İyi rakip, kötü rakip diye bir şey yok. Şampiyonluk yarışında kalmak istiyorsak, 3 puandan başka çaremiz yok. En küçük bir hata istemiyorum” dedi.