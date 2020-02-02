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aksam.com.tr
  • 02 Şubat 2020 Pazar 11:19
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  • 02 Şubat 2020 Pazar 11:19

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz fırtınası esiyor! 7. golünü attı...

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz fırtınası esiyor! 7. golünü attı...

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Beşiktaş’ta geçen hafta Göztepe deplasmanında penaltıdan ağları havalandıran Burak Yılmaz, dün de sahneye çıktı. Burak Yılmaz, 29. dakikada şık bir vuruşla fileleri sarstı ve ligdeki gol sayısını 7’ye çıkardı.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz beklenen formuna ulaştı. Sezonun ilk yarısında istikrarsız bir görüntü çizen kaptan, ikinci devrede ise 3. lig maçında da 90 dakika sahada kaldı.

Göztepe deplasmanında penaltıdan ağları havalandırmasına rağmen takımına puanı getiremeyen Burak, Rize’de ise açılış golünü atan isimdi. Atiba’nın pasında usta işi bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderen Burak, takımını ateşledi. Hücumda Rize stoperlerine büyük zorluk çıkartan tecrübeli futbolcu, Gökhan’ın attığı ve skoru 2-1’e getiren golden sonra ise en çok sevinen isimlerden biriydi.

Yine boş geçmedi

Ligdeki gol sayısını 7’ye çıkartan Burak, geçen sezon da Beşiktaş’a geldikten sonra çıktığı Rize deplasmanında ağları boş geçmemiş, 7-2’lik maçta 1 gol atmıştı.

(Fanatik)

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