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aksam.com.tr
  • 08 Kasım 2020 Pazar 14:41
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Beşiktaş'ta Burak Bıyıktay ile yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta Burak Bıyıktay ile yollar ayrıldı

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Beşiktaş, erkek basketbol takımı başantrenörü Burak Bıyıktay ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

“Erkek Basketbol Takımımızın Başantrenörlük görevini yürüten Burak Bıyıktay ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Bıyıktay'dan boşalan Başantrenörlük görevi için arayışlar devam etmektedir.

Basketbol Altyapı ve Yeniden Yapılandırma Direktörümüz Ahmet Kandemir, yeni bir isim getirilene kadar Erkek Basketbol Takımımızın Başantrenörü olarak görev yapacaktır.

Burak Bıyıktay'a hizmetleri için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”

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