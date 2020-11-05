Beşiktaş'ta Burak Bıyıktay ile yollar ayrıldı

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, siyah-beyazlı kulüp Burak Bıyıktay ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdı.
Sezona genç bir kadroyla başlayan Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, oynadığı 6 maçı da kaybetmişti.
Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için Gaziantep'e ulaştı.
Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımı başantrenörü Burak Bıyıktay ile yollarını ayırdı.
Eddie Newton ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 3 yıllığına anlaşma sağladı.
Beşiktaş'ın yeni sözleşme konusunda hala anlaşmaya varamadığı ve adı Fenerbahçe'yle de anılan Dorukhan Toköz'ün Galatasaray ile büyük oranda anlaşma sağladığı öne sürüldü.
31 Aralık'ta kulübü Shanghai ile sözleşmesi sona erecek olan Hulk için Çin basını Galatasaray iddiasında bulundu.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Pınar Karşıyaka ile Bahçeşehir Koleji arasında oynanması planlanan karşılaşma ertelendi.