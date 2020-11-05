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aksam.com.tr
  • 05 Kasım 2020 Perşembe 20:30
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Beşiktaş'ta Burak Bıyıktay ile yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta Burak Bıyıktay ile yollar ayrıldı

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Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımı başantrenörü Burak Bıyıktay ile yollarını ayırdı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, siyah-beyazlı kulüp Burak Bıyıktay ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdı.

Sezona genç bir kadroyla başlayan Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, oynadığı 6 maçı da kaybetmişti.

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