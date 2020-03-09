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aksam.com.tr
  • 09 Mart 2020 Pazartesi 10:00
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  • 09 Mart 2020 Pazartesi 10:03

Beşiktaş'ta Boateng kararını verdi

Beşiktaş'ta Boateng kararını verdi

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Beşiktaş'ın Fiorentina'dan kiraladığı Boateng, siyah beyazlı takımdaki geleceğiyle kararını şimdiden verdi.

Beşiktaş’ın ara transfer döneminde İtalya Serie A ekibi Fiorentina’dan kiraladığı Kevin-Prince Boateng, Beşiktaş formasıyla çıktığı 5 maçta 2 gollük performans ortaya koymuştu. Siyah-Beyazlılar’a katılmasının ardından takıma hem güç olarak önemli bir katkı sağlayan hem de camiada pozitif bir hava yaratan Ganalı yıldız, kariyerine Türkiye’de devam etmenin hesaplarını yapıyor...

Sözleşmesinde, ‘10 maçta 45 dakika ve üzeri forma giyerse kontratı 1 yıl daha uzar’ maddesi bulunan 33 yaşındaki hücumcunun, şimdiden geleceğiyle ilgili kararını verdiği kaydedildi.

SON KARAR YALÇIN’IN

4 mücadelede Siyah-Beyazlı formayı giyen ve opsiyonunun devreye girebilmesi için son 9 lig maçının 6’sında 45 dakika süre alması gereken Boateng’in, menajeri aracılığıyla yönetime, “Türkiye’deki yaşam kültürü bana uygun. Burada çok mutluyum. Taraftarı çok seviyorum. Bir yere gitmeyi düşünmüyorum” mesajını gönderdiği kaydedildi.

Yönetimin de Boateng’ten memnun olduğu, ancak opsiyon gerekliliklerini yerine getiremese bile geleceğiyle ilgili kararı, teknik direktör Sergen Yalçın’ın sezon sonunda vereceği rapora göre belirleyeceği öğrenildi.  (Fanatik)

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