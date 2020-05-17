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  • 17 Mayıs 2020 Pazar 11:40
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  • 17 Mayıs 2020 Pazar 11:40

Beşiktaş'ta Boateng dönemi sona eriyor

Beşiktaş'ta Boateng dönemi sona eriyor

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Beşiktaş Yönetimi ile kiralık sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Ganalı yıldız gelecek yıla dair kritik bir görüşme yapacak. Maddi konularda anlaşma sağlanamaması halinde ligin sonu beklenmeden Kevin Prince Boateng'le yolların ayrılacağı iddia edildi.

Zorunlu karantina sürecini yarın tamamlayacak olan Kevin Prince Boateng, Beşiktaş Yönetimi ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Adem Ljajic, Jeremain Lens, Kevin N’Koudou ve Victor Ruiz’le birlikte 14 gün sonra Güngören’deki öğrenci yurdundan ayrılacak olan Ganalı futbolcu, kulüpteki geleceğinin netlik kazanması için yönetimle kritik bir görüşme gerçekleştirecek.

Siyah-beyazlılar, kiralık olan Boateng ile daha önce yapılan görüşmede önümüzdeki sezonun ücretini aynı koşullarda ödeyemeyeceğini net bir şekilde bildirmişti. Mümkün olduğu kadar bütçeyi aşağıya çekmeye çalışan yöneticilerin, ikinci toplantıda bu sözleri aynen tekrarlayıp, Boateng’den bir karar vermesini isteyeceği ifade edildi. Milliyet'in haberine göre; Siyah-beyazlıların anlaşma sağlanamaması halinde kalan maçları oynatmadan Boateng’le yolları ayırmayı planladığı belirlendi.

İtalya’ya dönecek

Beş maçta daha en az 45 dakika oynaması halinde sözleşmesi 1 yıl otomatik uzayacak olan Boateng, yönetimle anlaşamazsa geçici bir süre için Almanya’ya gidecek ve çalışmalarını burada sürdürecek. Fiorentina’dan devre arası kiralık gelen 33 yaşındaki futbolcunun her ihtimali göz önünde bulundurarak yolculuk hazırlığı yaptığı da iddia edildi. Bir süre Almanya’da kalmayı planlayan Boateng daha sonra İtalya’ya geçerek Fiorentina’nın antrenman programına göre hareket edecek.

(Milliyet)

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