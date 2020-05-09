Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda korona çıktı

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
Yapılan testler neticesinde, bir futbolcumuz ile bir çalışanımızda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir
Sancaktepespor, bugün yaptığı açıklamayla toplamda 9 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.
Emre, 21 yaşındaki orta saha için Gölcükspor'u 500 bin TL, altyapıdan iki oyuncu artı Topuk Yaylası'nda iki dönem ücretsiz kamp teklifiyle ikna etti. Trabzonspor'la imza aşamasına gelen İsmail Yüksek, son anda F.Bahçe ile 5 yıllık mukavele yaptı.
Andone'yi gönderecek olan Sarı-Kırmızılılar, arayışlara erkenden start verdi. Nijerya basınına göre Cim Bom, daha önce isteyip alamadığı Ahmed Musa'yı bu kez kiralamaya yakın.
Beşiktaşlı Adem Ljajic'in menajeri Mirsad Türkcan, oyuncusuyla ilgili açıklama yaptı.
'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminin dizi versiyonu 'Kırmızı Eşarp'ta, Kadir İnanır'ın canlandırdığı 'İlyas' rolünü 35 yıl sonra oynayacak olan Seçkin Özdemir, Cihangir'de objektiflere takıldı.
Yeni sezon planlaması için işi sıkı tutan Fenerbahçe yönetimi, takıma dahil etmek istediği isimler ve eldeki oyuncuları koruma anlamında yoğun mesai harcıyor.
Galatasaray, eski yıldızı Alex Telles'ten anlaşma gereği 4 milyon Euro elde edecek. Cimbom, Sambacı stoperi Maicon'un Al Nassr'a satışından da 3 milyon Euro kazanacak.