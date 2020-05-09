Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda korona çıktı

SPOR GÜNDEMİ

Kulüpten açıklama! 9 kişide korona çıktı Kulüpten açıklama! 9 kişide korona çıktı Sancaktepespor, bugün yaptığı açıklamayla toplamda 9 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Emre Belözoğlu ilk transferini yaptı Emre Belözoğlu ilk transferini yaptı Emre, 21 yaşındaki orta saha için Gölcükspor'u 500 bin TL, altyapıdan iki oyuncu artı Topuk Yaylası'nda iki dönem ücretsiz kamp teklifiyle ikna etti. Trabzonspor'la imza aşamasına gelen İsmail Yüksek, son anda F.Bahçe ile 5 yıllık mukavele yaptı.

Galatasaray'a yeni golcü geliyor Galatasaray'a yeni golcü geliyor Andone'yi gönderecek olan Sarı-Kırmızılılar, arayışlara erkenden start verdi. Nijerya basınına göre Cim Bom, daha önce isteyip alamadığı Ahmed Musa'yı bu kez kiralamaya yakın.

Beşiktaş'ta Ljajic'in kaderi belli oldu Beşiktaş'ta Ljajic'in kaderi belli oldu Beşiktaşlı Adem Ljajic'in menajeri Mirsad Türkcan, oyuncusuyla ilgili açıklama yaptı.

Yeni 'İlyas' kameralara yakalandı Yeni &‘İlyas&‘ kameralara yakalandı 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminin dizi versiyonu 'Kırmızı Eşarp'ta, Kadir İnanır'ın canlandırdığı 'İlyas' rolünü 35 yıl sonra oynayacak olan Seçkin Özdemir, Cihangir'de objektiflere takıldı.

Fenerbahçe'de sol bek kararı verildi Fenerbahçe'de sol bek kararı verildi Yeni sezon planlaması için işi sıkı tutan Fenerbahçe yönetimi, takıma dahil etmek istediği isimler ve eldeki oyuncuları koruma anlamında yoğun mesai harcıyor.