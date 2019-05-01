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  3. Beşiktaş'ta başkan adaylığı için son 2 gün

Beşiktaş'ta başkan adaylığı için son 2 gün

Beşiktaş'ta başkan adaylığı için son 2 gün

Beşiktaş'ta yapılacak olağan genel kurulu öncesi başkan adaylığı için başvuru süresi 2 Mayıs akşamı son bulacak.

Beşiktaş Kulübünün olağan genel kurulu öncesi başkan adaylığı için başvuru süresi 2 Mayıs akşamı akşam sona erecek.

Siyah-beyazlı kulübün başkan adaylarının, en geç yarın saat 17.00'ye kadar divan kurulu başkanlığına başvurularını yapması gerekiyor.

Başkan adayı olacak kişinin, en az 250 üyenin ıslak imzası yer alan dilekçeyle, belirtilen süreye kadar başvurması şartı bulunuyor.

Siyah-beyazlı kulübün 2019 Yılı Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 5 Mayıs Pazar günü yapılacak. Bu tarihte çoğunluk sağlanamaması halinde toplantı 12 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek.

(AA)

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