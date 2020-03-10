Beşiktaş'ta bağış kampanyası 19 Mart'ta start alıyor...

SPOR GÜNDEMİ

‘Kararı yönetim verecektir' ‘Kararı yönetim verecektir' Christoph Daum, Fenerbahçe ile ilgili temkinli konuştu: “F.Bahçe ile ilgili kamuoyu önünde tartışmalara katılmak istemiyorum. Bu konuda F.Bahçe taraftarının ve medyanın ne söylediği de önemli değil. F.Bahçe'nin geleceği için en iyi kararı F.Bahçe yönetim kurulu verecektir.”

İşte G.Saray'ın Mert Hakan'a ödeyeceği ücret! İşte G.Saray'ın Mert Hakan'a ödeyeceği ücret! İşte Galatasaray'ın sezon sonu için anlaştığı Mert Hakan Yandaş'ın kontratı! Sivasspor'dan yıllık 700 bin TL kazanan 25 yaşındaki oyuncuyu Cimbom, aylık 700 bin TL artı imza parası teklifi ile ikna etti. Yıldız futbolcu herkesi reddedip Aslan oldu.

Fenerbahçe'de Zico ön planda Fenerbahçe'de Zico ön planda Sarı-Lacivertli yönetim, Zico-Alex formülünü de ön planda tutuyor.

Emre Kılınç'a büyük tepki: Kulübün kapısının önünden bile geçmesin Emre Kılınç'a büyük tepki: Kulübün kapısının önünden bile geçmesin Sivasspor'un evinde Galatasaray ile 2-2 berabere kaldığı maçta ev sahibi ekibin gollerinden birini de Emre Kılınç kaydetti. Yeni sezon için Galatasaray'la anlaştığı iddia edilen başarılı futbolcuya Sarı-Kırmızılı taraftarlar tepki gösterdi.

Muriqi için 20 milyon Euro'yu masaya koydular Muriqi için 20 milyon Euro'yu masaya koydular Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriqi için İtalyan temsilcisi Lazio'nun ilgisi devam ediyor. Muriqi'yi uzun süredir izleyen ekibin transferi ciddi olarak düşündüğü bildirildi.

'Bu parayı veremeyiz, 1 yıl daha kiralayalım' 'Bu parayı veremeyiz, 1 yıl daha kiralayalım' Sezon başında Arsenal'den bedelsiz olarak kiralanan Mohamed Elneny, performansıyla teknik direktör Sergen Yalçın'ın beğenisini kazandı.