Beşiktaş'ta Antalyaspor maçının hazırlıkları başladı

Trabzon deplasmanından 3 puanla dönen Beşiktaş, bu sabah yaptığı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Trabzonspor karşısında forma giyen futbolcuların rejenerasyon yaptığı antrenmanda diğer oyuncular ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması yaparak antrenmana başladı. 5’e 2 top kapma, dar alanda tek pas çalışması idmanlarının ardından yarım sahada yapılan taktik maç ve şut çalışması ile antrenman sona erdi. Yarını izinli geçirecek olan siyah-beyazlılar, Antalyaspor maçının hazırlıklarını çarşamba günü saat 11.00’de yapacağı idmanla sürdürecek.
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