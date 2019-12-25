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  3. Beşiktaş'ta 4 isimle yollar kesin olarak ayrılıyor

Beşiktaş'ta 4 isimle yollar kesin olarak ayrılıyor

Beşiktaş'ta 4 isimle yollar kesin olarak ayrılıyor

Beşiktaş Yönetim Kurulu, teknik heyetin raporu doğrultusunda Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Orkan Çınar ve Muhayer Oktay'a gelecek teklifleri değerlendirecek.

Beşiktaş Yönetim Kurulu, teknik heyetin raporu doğrultusunda Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Orkan Çınar ve Muhayer Oktay'a gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Futbol komitesi, sezonun ilk yarısında beklenileni veremeyen 4 oyuncu için öncelikle kiralama seçeneğini kullanacak.

Bu isimler için belirlenecek bonservis bedelini karşılayacak bir kulüp çıkması halinde, oyuncuların satışı da gündeme gelecek.

Oğuzhan ve Orkan'ın Beşiktaş ile sözleşmesi Mayıs 2022, Muhayer ve Boyd'un ise Mayıs 2023'te tamamlanıyor.

(Sabah)


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