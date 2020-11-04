  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 04 Kasım 2020 Çarşamba 10:41
  • |
  • Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta 3 başkan, 8 hoca gördü: Necip Uysal...

Beşiktaş'ta 3 başkan, 8 hoca gördü: Necip Uysal...

Paylaş

Hürriyet

Necip Uysal, siyah beyazlılarla 334 maça çıkıp Beşiktaş tarihine geçti.

Beşiktaş'ın kaptanı Necip Uysal... Zaman zaman taraftarların eleştirdiği isimlerin başında gelen 29 yaşındaki futbolcu, buna rağmen orijinal mevkisi olan önliberonun yanı sıra stoperde, sağ bekte, kısacası hangi bölgede ihtiyaç varsa, sahaya çıkıp formasını terletti. Henüz 16 yaşındayken Beşiktaş A Takımı ile antremanlara çıkan Necip, siyah beyazlıların iç sahada 1-0 kazandığı Malatya karşılaşması ile Beşiktaş'ta 334. maçına çıktı ve Kartal'ın efsanesi Recep Çetin'i geride bırakarak kulüp tarihinin en çok forma giyen 4. futbolcusu oldu.

2009'dan bu yana oynuyor

Eskişehir ile 24 Ekim 2009'da oynanan maçta sadece bir dakika forma giyse de ilk kez Beşiktaş formasını sırtına geçiren Necip Uysal, o tarihten bu yana aralıksız olarak siyah beyazlıların başarısı için mücadele ediyor. Tecrübeli futbolcu 2009'dan bu yana kulüpte 9 teknik direktör ve 3 başkan gördü. Sırasıyla Mustafa Denizli, Bernd Schuster, Tayfur Havutçu, Carlos Carvalhal, tekrar Tayfur Havutçu, Samet Aybaba, Slaven Bilic ve Şenol Güneş ile çalışan Necip, şu anda da halen Sergen Yalçın teknik direktörlüğünde sahaya çıkıyor. Necip'in A takımdaki döneminde Yıldırım Demirören, Fikret Orman ve Ahmet Nur Çebi başkanlık yaptı.

Zirvede Rıza Çalımbay var

Siyah beyazlıların tarihinde en çok maçta forma giyen 4. oyuncu olan Necip'in yer aldığı listenin zirvesinde, şu an Sivasspor'da teknik direktörlük yapan Rıza Çalımbay bulunuyor. 494 maça çıkan Çalımbay'ı sırasıyla 472 maçla Mehmet Özdilek, 371 maçla İbrahim Üzülmez ve 334 maçla Necip Uysal takip ediyor. 334 karşılaşmada 5 gol atan Necip, 13 de asiste imza attı.

TAYFUR HAVUTÇU: Altyapı kültürü ile yetişmiş; sabırlı ve çalışkan bir futbolcu. Her teknik adamın istediği özellikler var.

SAMET AYBABA: Her zaman çok çalışkan bir futbolcu oldu. Tam bir görev adamı. Sahanın neresinde görev verseniz oynar.

RIZA ÇALIMBAY: Onu kendime benzetiyorum; disiplinli ve çalışkan bir futbolcu. Kendisine ne görev verilirse yapıyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Başkan Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklamalar
Başkan Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklamalar

Başkan Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklamalar

Yönetimin baskısına dayanamadı, karar değiştirdi! Ve yeni hoca açıklanıyor
Yönetimin baskısına dayanamadı, karar değiştirdi! Ve yeni hoca açıklanıyor

Yönetimin baskısına dayanamadı, karar değiştirdi! Ve yeni hoca açıklanıyor

Ankaragücü'nden Galatasaray'a transfer
Ankaragücü'nden Galatasaray'a transfer

Ankaragücü'nden Galatasaray'a transfer

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor'a müjde! Yıldızlar geri dönüyor...
Trabzonspor'a müjde! Yıldızlar geri dönüyor...

Trabzonspor'a müjde! Yıldızlar geri dönüyor...

Milli araya Alanya'yı yenerek moralli girmek isteyen Trabzonspor'da kadroda değişim yaşanacak. Takımın önemli isimlerinden Ekuban, Abdülkadir Parmak ve Pereira'nın maça ilk 11'de başlayacağı öğrenildi.

Terim'in devre arasında istediği ilk isim yine şaşırtmadı!
Terim'in devre arasında istediği ilk isim yine şaşırtmadı!

Terim'in devre arasında istediği ilk isim yine şaşırtmadı!

Devre arası transfer dönemine yoğunlaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in listesinin ilk sırasında yine Henry Onyekuru yer alıyor.

En çok penaltı Fenerbahçe'ye
En çok penaltı Fenerbahçe'ye

En çok penaltı Fenerbahçe'ye

7 haftası geride kalan ligde penaltılar ve kartların yoğunluğu gözlerden kaçmadı. Hakemler, bugüne kadar kritik kararlara imza attı. Ligde lehine en çok penaltı çalınan takımlar Fenerbahçe ve Karagümrük oldu. Antalyaspor ise gördüğü 4 kırmızı kartla zirveye çıktı!

Fenerbahçe'de dikkat çeken görüntü
Fenerbahçe'de dikkat çeken görüntü

Fenerbahçe'de dikkat çeken görüntü

Fenerbahçe, Antalyaspor'u son bölümlerdeki penaltı golüyle mağlup etti. Kaçan birçok pozisyona rağmen takımın panik yapmaması gözlerden kaçmadı.

Fatih Terim'den Feghouli kararı
Fatih Terim'den Feghouli kararı

Fatih Terim'den Feghouli kararı

Marcao ve Saracchi'nin Sivas maçına yetişememesi nedeniyle Terim farklı bir 11'le sahaya çıkacak. Tecrübeli teknik adam stoperde Donk'a, sol bekte ise Linnes'e şans tanıyacak. Terim, Feghouli ile ilgili kararını verdi.

Fenerbahçe'de Caner Erkin'e özgürlük
Fenerbahçe'de Caner Erkin'e özgürlük

Fenerbahçe'de Caner Erkin'e özgürlük

Fenerbahçe'de Caner Erkin Antalya maçında rekor sayıda orta yaptı. Bunların gol olmaması ise eleştiri getirdi. Erol Bulut ise aksini düşünüyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.