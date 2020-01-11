Beşiktaşlı yıldızlardan maaşlarında indirim istenecek

BEŞIKTAŞ'TA takım maliyetlerini aşağı çekmek için hangi oyuncularla görüşme yapılacağı belli oldu. Takımda 3 milyon Euro ile en yüksek maaşı alan Vida'nın yanı sıra 2.2 milyon Euro kazanan Oğuzhan, 2.5 milyon Euro alan Burak ve 2.3 milyon Euro maaşıyla büyük tartışma konusu olan Jeremain Lens'ten indirim talep edilecek. Sezon sonu Beşiktaş ile sözleşmeleri sona erecek Caner Erkin ve Gökhan Gönül ile de masaya oturacak olan yönetim, bu iki oyuncuya üst limit olan 1.4 milyon Euro önerecek. Ayrıca imza parası talepleri kabul edilmeyecek.
(Sabah)
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Takım Harcama Limitine uygulanan faiz oranına ilişkin itirazı, Tahkim Kurulu tarafından reddedildi.
F.Bahçe Başkanı Ali Koç ile Sportif Direktör Damien Comolli arasında İstanbul’da yapılan görüşme sonrası devam kararı alındı. Koç, Fransız spor adamını uyardı. Zirvede sol bek, kanat-forvet ve Rami ayrılırsa stoper transferleri yapılmasına karar verildi.
Babel, Hollanda basınına yaptığı açıklamada, “Zaten Ajax taraftarıydım. Futbol oynamak için uğraşan bir takıma geldim” dedi. Bu sözlerle Galatasaray’ı da eleştirmiş oldu.
SIRP gazetesi “Republika”, Al-Ittihad’ın forveti Aleksandar Prijovic’in, Beşiktaş’la 1.5 yıllığına anlaştığını yazdı.
“İbra edilmemek dünyanın sonu değildir. Fikret Orman çıkıp açıklamalı, kendisi aklanmalıdır. Soru işaretleri cevaplanmak zorundadır. Biz buraya yanlışları önleyebilmek için geldik.”
Bekleri Linnes ve Saracchi ile yenileyen, Babel’i gönderip Onyekuru’yu alan Aslan stoper transferi için de çalışıyor. Belhanda'nın satılmasını ve yeni 10 numara alınmasını da isteyen Fatih Terim çok agresif bir takım hedefliyor..
Savunmasına seviye atlatmak isteyen Bordo Mavililer, yıldızlara dikti: Mamadou Sakho ve Andrea Ranocchia... Fırtına, bu sezon kulüplerinde süre bulmakta zorlanan iki oyuncu için de harekete geçti, maliyet araştırmasına başladı.