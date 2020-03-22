Beşiktaşlı sporculardan ''evde kal'' çağrısı

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından "Amatör şube sporcularımızdan mesaj var; evim güzel evim" başlığıyla yayımlanan videoda, Beşiktaş'ın çeşitli branşlarında görev yapan sporcular yer aldı.
Siyah-beyazlı sporcular, "Kendiniz ve sevdikleriniz için lütfen evden çıkmayın. Hepimizi, herkesi koruyalım. Krizi fırsata çevirip ailemizle vakit geçirelim. 14 maddelik kurala uyuyoruz ve evde kalıyoruz" ifadelerini kullandı.
Amatör Şube sporcularımızdan mesaj var; #EvimGüzelEvim �� pic.twitter.com/clophGjE7n— Beşiktaş JK (@Besiktas) March 22, 2020
Koronavirüsün dünyada en fazla etkilediği ülkelerin başında gelen İtalya'da, Serie A takımları Napoli, Lazio ve Cagliari gelecek hafta antrenmanlara başlamak istediklerini açıkladılar.
Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında ligin başlangıç tarihini tartıştıklarını, başka bir şeyin konuşulmadığını belirterek, “Play-off sistemini veya başka bir şeyi tartışmadık. Hızlandırılmış bir lig oynanabilir gözüküyor. Diğer ülkelere göre avantajımız var” dedi.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Sarı-Kırmızılıların yeni stoperini futbolcu izleme programından buldu. Tecrübeli teknik adam, 7-8 farklı maçını izlediği ve çok beğendiği genç savunmacı Dusan Stojinovic'i listesine aldı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, futbolculara da darbe vurmaya devam ediyor... Futbol dünyasından koronavirüse yakalanan son isim Marouane Fellaini oldu...
Beşiktaş, Fransız ekibi Guingamp'tan kiraladığı Pedro Rebocho ile devam etmeme kararı aldı. Siyah-Beyazlılar bu kararı oyuncuya ve menajerine de iletti.
Koronavirüs salgını nedeniyle Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel, Jose Sosa'yı sosyal medyada takipten çıkarmıştı. Nijeryalı yıldızın bu hareketinin nedeni belli oldu.
Koronavirüs salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelenmesinin ardından ING Basketbol Süper Ligi ekipleri de yabancı oyuncularla anlaşma imzalamaya başladı.