Beşiktaşlı Rachid Ghezzal takıma ve lige ısınıyor

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Sergen Yalçın'dan oyuncularına derbi motivasyonu Sergen Yalçın'dan oyuncularına derbi motivasyonu Siyah-beyazlı teknik adam, yöneticiler ve yardımcılarıyla yaptığı değerlendirmede takım ruhunun altını çizdi, “Şartlar olumsuz olsa da büyük maçlarda kötü oynamayız. Hafta sonu Fenerbahçe derbisinde de güzel bir futbol ortaya koyacağımıza inanıyorum” dedi.

Parola 3 puan Parola 3 puan Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında bugün Kayserispor'u konuk edecek. Galatasaray'da tek hedef sahadan zaferle ayrılarak galibiyet serisini sürdürmek.

Terim Diagne'ye bel bağladı Terim Diagne'ye bel bağladı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu akşam ağırlayacakları Kayserispor maçında forvette mecburen Mbaye Diagne'ye görev verecek.

Sergen Yalçın'dan Utku Yuvakuran'a özel tebrik Sergen Yalçın'dan Utku Yuvakuran'a özel tebrik Medipol Başakşehir'e karşı kaleye geçen ve yaptığı kritik kurtarışlarla övgü toplayan Utku Yuvakuran, teknik heyetin yüzünü kara çıkarmadı.

Fatih Terim'den oyuncularına ciddi uyarı geldi Fatih Terim'den oyuncularına ciddi uyarı geldi Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, 10 eksikle çıkacakları Kayseri maçı öncesi oyuncularına ciddi uyarılarda bulundu, “Bu fırsatlar her zaman gelmez. Çıkıp oynayın ve formaya talip olduğunuzu gösterin” diye konuştu