Beşiktaşlı oyuncu Toddrick Gotcher koronavirüs sebebiyle Türkiye'den ayrıldı

Beşiktaş Sompo Sigorta'nın ABD'li basketbolcusu Toddrick Gotcher'ın koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle takımdan ve ülkeden ayrıldığı açıklandı. Gotcher'ın menajeri Obrad Fimic sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle oyuncunun Türkiye'den ayrıldığını açıkladı.
Ailesinin yanına gitmek için Beşiktaş'tan ayrılan ABD'li oyuncunun Beşiktaş Sompo Sigorta'nın FIBA Şampiyonlar Ligi'nde maçları kazanmasında önemli bir parça olduğunu vurgulayan Fimic, Toddrick'in son 3 ödemesini almamasına rağmen kulüpten ayrılmadığına dikkat çekti.
James McAdoo, Jordan Theodore ve Shaq McKissic maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle takımdan ayrılmıştı.
BURAK BIYIKTAY: UMARIM EN KKISA ZAMANDA ATLATIRIZ
Öte yandan TRT SPOR'a konuşan Beşiktaş Sompo Sigorta Başantrenörü Burak Bıyıktay, "Görünen bir semptom yok takımımızda. Test yaptırmayı planlıyoruz ama bu henüz mümkün değil sanırım önce semptomların görülmesi gerekiyor. Fenerbahçe'nin önce oynadığı maçlar var. Bu erteleme daha önce olmalıydı. Karar doğru ama okullar kapandığında ligler de durdurulmalıydı diye düşünüyorum. Biz herkesi evinde tutuyoruz. Çarşamba takımı çağırmıştım ama iptal etmiştim idmanı. O günden beri herkes evde. Umarım en kısa zamanda atlatırız. Fenerbahçe takımına geçmiş olsun diyorum." dedi.
(Ajansspor)
Fenerbahçe, Erkek Basketbol Takımı oyuncularıyla ilgili bir açıklama yayınladı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, koronavirüs gündemiyle alakalı açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'de sezona corona virüs nedeniyle ara verilse de gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Ligden düşme adayları arasında bulunan Kayserispor'un yıldız futbolcusu Mensah'ın adı daha önce Beşiktaş ile anılsa da Galatasaray flaş bir atakla devreye girdi.
Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, kendisinin ve sevgilisinin koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımının bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi taşıdığının duyurulmasından sonra kendilerine destek veren spor camiasına teşekkür etti.
Kulüpler Birliği Vakfı, bazı oyuncularında ve idari personellerinde koronavirüs şüphesi tespit edilen Fenerbahçe Beko'ya geçmiş olsun mesajını iletti.
AC Milan'da yönetici eski futbol efsanesi Paolo Maldini ve oğlunda korona virüs testi pozitif çıktı.