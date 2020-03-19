Beşiktaşlı futbolcuları koronavirüs korkusu sardı! Teknik heyet devreye girdi...

Dünyayı etkisi altına alan ve yayılma hızı giderek artan koronavirüs sebebiyle Beşiktaş'ta da büyük tedirginlik yaşanıyor.
Derbiye çekinerek çıktığı öğrenilen siyah-beyazlı futbolcular, idmanlara katılmaktan da endişe duyuyor. Takımda teknik heyet dâhil herkesin şu anda lige olan konsantrasyonu kalmamış durumda.
Özellikle ailelerinden uzakta olan yabancı futbolcuların büyük korku içinde oldukları öğrenildi. Teknik Direktör Sergen Yalçın da öğrencilerini motive etmekte çok zorlanıyor. Antrenmana çıkmaktan endişe duyan siyah-beyazlı futbolcular, mecburi olarak çalışmalarına devam ediyor.
Çalışmalar sürüyor
Sergen Hoca'nın, Federasyon'un erteleme kararı almadığı müddetçe çalışmalara devam etmekte kararlı olduğu belirtildi.
Öte yandan koronavirüs önlemleri konusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Kulübü, Ümraniye Nevzat Demir Tesislerini aralıksız olarak dezenfekte ediyor.
Antimic Nano Teknolojik koruma kalkanı uygulamasıyla futbolcuların yatak odaları, soyunma odası, fitness salonu, restoran ve ortak oturma alanlarının 18 saatte bir baştan aşağı dezenfekte edildiği öğrenildi.
ALTERNATİF PLAN
Sezonun ertelenmesi durumunda Beşiktaş'ta altı oyuncunun sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek. Teknik Direktör Sergen Yalçın, Atiba, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Boateng, Karius, Elneny ve Rebocho'nun ayrılma ihtimaline karşı yardımcılarının genç oyuncuları özel olarak çalıştırmasını istedi.
(Türkiye)
Beşiktaş, Aston Villa'da forma giyen Trezeguet'ye ilk teklifini sundu. Mısırlı yıldız teklife olumlu bakarken Siyah-Beyazlılarda top koşturan vatandaşı Elneny'den de görüş aldı. Elneny'nin ‘gel çağrısı üzerine Trezeguet, yeni sezonda Beşiktaş'a gitmeyi prensipte kabul etti.
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme Beşiktaş'ın eski çalıştırıcısı Slaven Bilic geldi ancak İngiliz basını sarı lacivertlilerin bu talebini gerçekçi bulmuyor.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, formda olmasına rağmen bir süredir Emre Akbaba'yı yedek kulübesine hapsediyordu. Tecrübeli teknik adamın bu tercihinin altında yatan sebep ise ortaya çıktı.
Siyah beyazlı ekip, performansından memnun olmadığı Kanadalı golcü Larin'i, 2.5 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla birlikte Belçika ekibi Zulte Waregem'e kiralamıştı.
Fenerbahçe'de bu sezon neredeyse tüm maçlarda stoper oynayan ve yaptığı hatalarla taraftarlarına kan kusturan Jailson'a talip çıktı. Brezilyalı futbolcuya, ülkesinin takımlarından Corinthians göz dikti. Güney Amerika'nın köklü kulübü sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.
G.SARAY'IN Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, milli takımı bırakıyor...
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda sadece Koç Zeljko Obradovic'in parasının ödenmesi, oyuncuların ise iki ay alacaklı olması kriz çıkardı.