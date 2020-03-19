  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 19 Mart 2020 Perşembe 09:50
  • |
  • 19 Mart 2020 Perşembe 09:50

Beşiktaşlı futbolcuları koronavirüs korkusu sardı! Teknik heyet devreye girdi...

Beşiktaşlı futbolcuları koronavirüs korkusu sardı! Teknik heyet devreye girdi...

Paylaş

Koronavirüs korkusu sebebiyle Beşiktaşlı futbolcuların konsantrasyonu yok. Özellikle yabancılar çok endişeli. Sergen Yalçın da öğrencilerini motive edemiyor.

Dünyayı etkisi altına alan ve yayılma hızı giderek artan koronavirüs sebebiyle Beşiktaş'ta da büyük tedirginlik yaşanıyor.

Derbiye çekinerek çıktığı öğrenilen siyah-beyazlı futbolcular, idmanlara katılmaktan da endişe duyuyor. Takımda teknik heyet dâhil herkesin şu anda lige olan konsantrasyonu kalmamış durumda.

Özellikle ailelerinden uzakta olan yabancı futbolcuların büyük korku içinde oldukları öğrenildi. Teknik Direktör Sergen Yalçın da öğrencilerini motive etmekte çok zorlanıyor. Antrenmana çıkmaktan endişe duyan siyah-beyazlı futbolcular, mecburi olarak çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalar sürüyor

Sergen Hoca'nın, Federasyon'un erteleme kararı almadığı müddetçe çalışmalara devam etmekte kararlı olduğu belirtildi.

Öte yandan koronavirüs önlemleri konusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Kulübü, Ümraniye Nevzat Demir Tesislerini aralıksız olarak dezenfekte ediyor.

Antimic Nano Teknolojik koruma kalkanı uygulamasıyla futbolcuların yatak odaları, soyunma odası, fitness salonu, restoran ve ortak oturma alanlarının 18 saatte bir baştan aşağı dezenfekte edildiği öğrenildi.

ALTERNATİF PLAN

Sezonun ertelenmesi durumunda Beşiktaş'ta altı oyuncunun sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek. Teknik Direktör Sergen Yalçın, Atiba, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Boateng, Karius, Elneny ve Rebocho'nun ayrılma ihtimaline karşı yardımcılarının genç oyuncuları özel olarak çalıştırmasını istedi.

(Türkiye)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Fenerbahçe'de kriz! Sadece Obradovic'in parası ödenince...

title

Fenerbahçe, Bilic'i isteyine dalga geçtiler!

title

Corinthians, bu sezon yaptığı hatalarla dikkat çeken Jailson için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak

Cristiano Ronaldo karantinada böyle görüntülendi

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini yaptı
Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini yaptı

Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini yaptı

Beşiktaş, Aston Villa'da forma giyen Trezeguet'ye ilk teklifini sundu. Mısırlı yıldız teklife olumlu bakarken Siyah-Beyazlılarda top koşturan vatandaşı Elneny'den de görüş aldı. Elneny'nin ‘gel çağrısı üzerine Trezeguet, yeni sezonda Beşiktaş'a gitmeyi prensipte kabul etti.

Fenerbahçe, Bilic'i isteyine dalga geçtiler!
Fenerbahçe, Bilic'i isteyine dalga geçtiler!

Fenerbahçe, Bilic'i isteyine dalga geçtiler!

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme Beşiktaş'ın eski çalıştırıcısı Slaven Bilic geldi ancak İngiliz basını sarı lacivertlilerin bu talebini gerçekçi bulmuyor.

Meğer Terim, Akbaba'yı bu yüzden oynatmıyormuş
Meğer Terim, Akbaba'yı bu yüzden oynatmıyormuş

Meğer Terim, Akbaba'yı bu yüzden oynatmıyormuş

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, formda olmasına rağmen bir süredir Emre Akbaba'yı yedek kulübesine hapsediyordu. Tecrübeli teknik adamın bu tercihinin altında yatan sebep ise ortaya çıktı.

Kartal balığı kaçırdı
Kartal balığı kaçırdı

Kartal balığı kaçırdı

Siyah beyazlı ekip, performansından memnun olmadığı Kanadalı golcü Larin'i, 2.5 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla birlikte Belçika ekibi Zulte Waregem'e kiralamıştı.

Fenerbahçe'de bayram havası yaratan haber
Fenerbahçe'de bayram havası yaratan haber

Fenerbahçe'de bayram havası yaratan haber

Fenerbahçe'de bu sezon neredeyse tüm maçlarda stoper oynayan ve yaptığı hatalarla taraftarlarına kan kusturan Jailson'a talip çıktı. Brezilyalı futbolcuya, ülkesinin takımlarından Corinthians göz dikti. Güney Amerika'nın köklü kulübü sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.

Radamel Falcao veda ediyor
Radamel Falcao veda ediyor

Radamel Falcao veda ediyor

G.SARAY'IN Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, milli takımı bırakıyor...

Fenerbahçe'de kriz! Sadece Obradovic'in parası ödenince...
Fenerbahçe'de kriz! Sadece Obradovic'in parası ödenince...

Fenerbahçe'de kriz! Sadece Obradovic'in parası ödenince...

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda sadece Koç Zeljko Obradovic'in parasının ödenmesi, oyuncuların ise iki ay alacaklı olması kriz çıkardı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.