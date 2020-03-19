Beşiktaşlı futbolcuları koronavirüs korkusu sardı! Teknik heyet devreye girdi...

Koronavirüs korkusu sebebiyle Beşiktaşlı futbolcuların konsantrasyonu yok. Özellikle yabancılar çok endişeli. Sergen Yalçın da öğrencilerini motive edemiyor.

Dünyayı etkisi altına alan ve yayılma hızı giderek artan koronavirüs sebebiyle Beşiktaş'ta da büyük tedirginlik yaşanıyor.

Derbiye çekinerek çıktığı öğrenilen siyah-beyazlı futbolcular, idmanlara katılmaktan da endişe duyuyor. Takımda teknik heyet dâhil herkesin şu anda lige olan konsantrasyonu kalmamış durumda.

Özellikle ailelerinden uzakta olan yabancı futbolcuların büyük korku içinde oldukları öğrenildi. Teknik Direktör Sergen Yalçın da öğrencilerini motive etmekte çok zorlanıyor. Antrenmana çıkmaktan endişe duyan siyah-beyazlı futbolcular, mecburi olarak çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalar sürüyor

Sergen Hoca'nın, Federasyon'un erteleme kararı almadığı müddetçe çalışmalara devam etmekte kararlı olduğu belirtildi.

Öte yandan koronavirüs önlemleri konusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Kulübü, Ümraniye Nevzat Demir Tesislerini aralıksız olarak dezenfekte ediyor.

Antimic Nano Teknolojik koruma kalkanı uygulamasıyla futbolcuların yatak odaları, soyunma odası, fitness salonu, restoran ve ortak oturma alanlarının 18 saatte bir baştan aşağı dezenfekte edildiği öğrenildi.

ALTERNATİF PLAN

Sezonun ertelenmesi durumunda Beşiktaş'ta altı oyuncunun sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek. Teknik Direktör Sergen Yalçın, Atiba, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Boateng, Karius, Elneny ve Rebocho'nun ayrılma ihtimaline karşı yardımcılarının genç oyuncuları özel olarak çalıştırmasını istedi.

(Türkiye)