Beşiktaş'la anılan Acquah için flaş gelişme

İşte o açıklama:
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın gündemine gelen Afriyie Acquah ile ilgili Ajansspor'a konuşan Adil Gevrek, "Acquah'ya devre arasında İtalya'dan transfer teklifi geldi. Acquah için Lecce'nin 2 milyon Euro'luk teklifini kabul etmedik. Beşiktaş'tan şu ana kadar bize gelen sözlü ya da yazılı bir teklif olmadı." dedi.
28 yaşındaki futbolcu sezon öncesinde Empoli'den Btc Turk Yeni Malatyaspor'a transfer oldu. Sarı Siyahlı takımda 21 maçta forma giyen Ganalı oyuncu 3 asist kaydetti.
Öte yandan Adil Gevrek, "Yeni Malatyaspor'da yönetim, futbolculardan indirim talep edecek." haberlerini doğruladı. (A Spor)
Ertuğrul Dilek'in MHK başkanlığı dönemindeki uygulamasını TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik böyle eleştirdi: “İlk defa olan bir şey hakemleri torbaya sokmak. Ertuğrul Dilek'e nasip olan bu olay bizi kalbimizden yaraladı. Kendisine de ‘Ben bu torba işini sevmedim.' dedim. Torbaya ne attığını biz nereden biliyoruz. İnsan eli.”
Tottenham taraftarları, Kosovalı forveti öve öve bitiremedi. Dünyaca ünlü Teknik Direktör Jose Mourinho'nun hedeflerinden biri Fenerbahçe'nin golcüsü Muriqi... İngiliz futbolseverler, Mou'nun onunla birlikte yeni Costa'sına kavuşacağını düşünüyor.
47 yaşındaki teknik adam, alt yapıyla yakından ilgileniyor Yeni sezonda bütçesini 15 milyon euroya düşürerek gençlere yönelecek olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Yalçın'ın, alt yapı hocalarından Yasin Sülün'den sürekli bilgiler aldığı ve oyuncuların video antrenmanlarını izlediği belirtildi.
Galatasaray'ın orta sahadaki vazgeçilmez iki ismi olan Seri ve Lemina'dan kötü haber geldi. Fulham, Seri'yi, Southampton ise Lemina'yı tekrar kiralamaya sıcak bakmıyor.
Football Ghana'nın haberine göre; Inter'in sol beki Kwadwo Asamoah (31), F.Bahçe'yle anlaşmaya vardı.
Trabzonspor'da Sörloth bereketi yaşanıyor. Avrupa basınına göre Bordo-mavili kulüp yıldız futbolcudan büyük para kazanacak.
İngiliz basını Galatasaray'ın Aston Villa forması giyen Trezeguet ile görüştüğü öne sürdü.