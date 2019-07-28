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aksam.com.tr
  • 28 Temmuz 2019 Pazar 14:44
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  • 28 Temmuz 2019 Pazar 14:46

Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas ilk idmana çıktı

Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas ilk idmana çıktı

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Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlılar, Avusturya'nın Salzburg kentine bağlı Saalfelden kasabasındaki sabah çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda dünkü maçta ilk 11'de sahaya çıkan futbolcular yenilenme çalışması yaptı ve idmandan erken ayrıldı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketleriyle başladığı idmanı, 5'e 2 pas çalışmasıyla sürdürdü. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

- Douglas ilk idmanına çıktı

Yeni transfer Brezilyalı futbolcu Douglas Pereira Dos Santos, siyah-beyazlı takımla ilk antrenmanına çıktı.

Dün kampa katılan Douglas, bugün basın toplantısı düzenleyecek.

- Karius ve Roco idmanda yok

Siyah-beyazlı takımın sabah antrenmanında, Alman kaleci Loris Karius ve Şilili Enzo Roco yer almadı.

Karius'un salonda fitness çalışması yaptığı, dün oynanan Eibar maçında sağ arka adalesinde sakatlanan Roco'nun ise tedavisine başlandığı belirtildi.

- Hava sıcaklığı düştü

Beşiktaş'ın yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya'daki hava şartları normale döndü.

Kampın ilk günlerinde sıcak hava nedeniyle zorlanan siyah-beyazlı futbolcular, düşen sıcaklıkla rahat bir çalışma ortamı buldu.

- İkinci hazırlık maçı yarın

Siyah-beyazlı takım, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında yarın Yunanistan 2. Ligi takımlarından Apollon Larisas ile karşı karşıya gelecek.

Bischofshofen kasabasında oynanacak mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.

Bu arada siyah-beyazlı takımın antrenmanını, dün akşam kampa gelen Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi ile yönetim kurulu üyesi Ahmet Kavalcı da takip etti.

İdmanı saha kenarından az sayıda taraftar da izledi. Taraftarlar, idman sonrasında teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcular ile fotoğraf çektirdi.

- Gökhan Gönül'ün kaptanlık gururu

Siyah-beyazlıların deneyimli futbolcusu Gökhan Gönül, takımda kaptanlık yapacak olmasının kendisi için büyük gurur olduğunu söyledi.

Kulüp yönetim kurulu tarafından Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson'ın ardından üçüncü kaptanlık görevine getirilen Gökhan Gönül gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kaptanlık benim için büyük bir gurur. Daha önce Fenerbahçe'de de kaptanlık yapmıştım. Çocuklarıma anlatacağım çok büyük bir anı." dedi.

Yeni transfer Douglas ile güzel bir rekabete gireceklerini de ifade eden Gökhan Gönül, "Benim olduğum mevkiye oyuncu gelmesi önemli değil. Forma duvarda asılı, hak eden oynar. Belki sağ bek belki sağ açık oynar. Güzel bir rekabet olacak, kazanan Beşiktaş olacak." ifadelerini kullandı.

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