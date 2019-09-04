Beşiktaş'ın yeni transferi Diaby hızıyla rakiplerin korkulu rüyası
Beşiktaş'ın yeni transferi Diaby için, 'Rüzgarla yarışan adam' yakıştırması yapılıyor. Topu aldığında fuleli koşularla savunmaların belalısı durumunda. Diaby'nin Burak'ın takıma dönmesinden sonra sağ kanada çekilmesi bekleniyor.
Beşiktaş'ın son gün transferi Abdoulay Diaby oynadığı takımlarda süratiyle ün yapmış bir yıldız olarak biliniyor. Mali asıllı Fransız oyuncuya 'Rüzgarla yarışan adam' yakıştırması yapanlar çoğunlukta. Attığı deparlarla sprintilerle yarışacak düzeyde olan Diaby tutulması zor bir oyuncu.
SEDAN ALTYAPISINDA BAŞLADI
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın takıma katılmasıyla sağ kanatta oynaması beklenen Diaby futbola Sedan altyapısında başladıktan sonra Lille,Mouscron, Club Brugge ve S.Lizbon'da oynadı.
MARKE EDİLMESİ ZOR BİR İSİM
Asıl bölgesi sağ kanat olmasına rağmen forvet hattında da görev yapabilen 1.73 boyundaki solak yıldız gününde olduğu zaman rakip savunmaların kolay durduramayacağı bir isim olarak biliniyor.
45 MAÇTA 6 GOL, 4 ASİSTLİK KATKI
Sporting Lizbon'daki ilk sezonunda 45 resmi maça çıkan ve takıma 6 gol, 4 asistlik katkı veren Malili futbolcu bu sezon ise 3 maçta süre aldı. Ardından Beşiktaş'a transfer oldu.
(Takvim)