Beşiktaş'ın yeni golcüsü Ze Luis

AKŞAM

Burak'ın ayrılmasının ardından santrfor arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Ze Luis'te karar kıldı. Yönetim, Porto ve oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardı.

BEŞİKTAŞ, golcü transferinde mutlu sona ulaştı... Burak Yılmaz’ın Lille’e transfer olmasının ardından santrfor arayışlarına başlayan SiyahBeyazlılar, önce İtalyanların hırçın çocuğu Mario Balotelli ile anlaşmış ancak teknik direktör Sergen Yalçın’ın transferi veto etmesinin ardından yeni arayışlara yönelmişti. Süper Mario’dan sonra listesindeki isimlerle tek tek görüşen Beşiktaş yönetimi, Portekiz ekibi Porto’nun Yeşil Burunlu oyuncusu Ze Luis’te karar kıldı...

LİG BAŞLAMADAN GELECEK



Portekiz ekibi ile görüşmeleri transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları yürüttü. Günlerce süren görüşmeler sonrasında taraflar prensip anlaşmasına vardı. Hem Porto hem de Ze Luis ile söz kesildi. İş sadece imzaya kaldı. Siyah-Beyazlılar’ın birkaç gün içerisinde yeni golcüsünü açıklaması ve lig başlamadan İstanbul’a getirmesi bekleniyor. Oyuncu kiralık olarak Siyah-Beyazlı formayı giyecek. Porto ile yapılan anlaşma gereği Ze Luis’in satın alma önceliği Beşiktaş’ta olacak.



LARİN YENİ SEZONDA 2. FORVET



Ze Luis’le anlaşılmasının ardından Nikola Kalinic ve Papiss Cisse transferleri de böylece rafa kalmış oldu. Luis’in yeni sezonda zaman zaman partneri zaman zaman ise yedeği Larin olacak. Geçen sezonun başında 10 milyon 750 bin euro bonservis bedeliyle Rus ekibi Spartak Moskova’dan transfer edilen 29 yaşındaki golcü futbolcu, Portekiz temsilcisinde forma giydiği 31 maçta 10 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Ze Luis, geçen sezon 11 maçta ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

