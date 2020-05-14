Beşiktaş'ın yeni golcü hedefi Youssef El Arabi

Yeni sezon için hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın, Olympiacos'un golcüsü Youssef El Arabi'nin peşinde olduğu iddia edildi. El-Arabi, son 4 sezonda çıktığı 85 lig maçında toplam 93 gol kaydederek dikkatleri çekmiş durumda.

Yeni sezon için hücum hattına takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, eski oyuncusu Vincent Aboubakar için çalışmalarını sürdürürken gündeme gelen son isim Olympiacos'un golcüsü Youssef El Arabi oldu.

Beşiktaş, bu sezon Olympiacos ile oldukça başarılı bir performans sergileyen 33 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istese de işi kolay gözükmüyor.

Fosonline'ın haberine göre Olympiacos, 2021'e kadar kontratı bulunan oyuncuyu satmaya sıcak bakmıyor. Bu doğrultuda Yunan ekibinin gelen birçok transfer teklifini reddettiği belirtiliyor. Oyuncunun da Yunanistan'da mutlu olduğu fakat Beşiktaş'ın teklifinin niteliğinin de belirleyici olabileceği aktarılıyor.

Kariyerinin altın çağını yaşıyor

Bu sezon Olympiacos formasıyla ligde 25 maça çıkan Faslı oyuncu; 17 gol, 6 asistlik performans sergiledi. 2016-19 yılları arasında formasını giydiği Al-Duhail ile ise 60 maçta 76 gollük bir dönem geçirmişti.

Daha önce Avrupa'da Caen ve Granada formaları da giyen oyuncu, Olympiacos ve Al Duhail ile geçirdiği son 4 sezonda sahaya çıktığı toplam 85 lig maçında 93 gol atmayı başardı ve maç başına 1.09 gol ortalaması yakaladı.

(Fanatik)