Beşiktaş'ın Süper Lig'deki kader haftaları başlıyor

Ligde, üstündeki rakipleriyle aradaki puan farkını bir an önce azaltmak isteyen Beşiktaş, ligde önümüzdeki 5 haftanın 4’ünde üstündeki takımlarla karşılaşacak.
İlk olarak Başakşehir’in konuğu olacak Kara Kartal, ardından Trabzonspor’u konuk edecek. Sonrasında Alanya’ya gidecek olan teknik direktör Sergen Yalçın’ın öğrencileri, Vodafone Park’ta Ankaragücü’nü ağırlayacak. Başkent ekibiyle oynanacak maçın ardından ise ligde rakip, Türk Telekom Stadı’ndaki derbide Galatasaray olacak.
Beşiktaş’ın bu periyottaki performansı, bir bakıma şampiyonluk yolunda kaderini de çizecek.
(Fanatik)
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bu hafta oynanacak Ankaragücü maçında revizyona gitmeye hazırlanıyor.
BEŞİKTAŞ’IN futbol aklı olarak düşündüğü Lucesucu için Rumen basınından çarpıcı bir iddia geldi.
VEDAT’IN talipleri her geçen gün artıyor.
Gençlerbirliği karşılaşmasında rakibinin tahrik etmesiyle kırmızı kart gören Trabzonspor'un Norveçli forveti Alexander Sörloth’a 2 maç ceza verilirse bordo-mavili yönetim, Tahkim Kurulu’na başvuracak.
Avrupa Ligi’nin ardından Türkiye Kupası’na da veda eden ve elinde sadece Süper Lig kalan Beşiktaş’ta asıl zorlu maraton şimdi başlayacak.
Cim Bom, mutlu sona ulaştığı geçtiğimiz sezon ligde peş peşe 5 maç kazanamamıştı. Dün Kasımpaşa’yı farklı geçen Aslan, 5’te 5 yaparak lider Sivas’ın kayıp yaşadığı bu haftada zirveye bir adım daha yaklaştı.
Vedat Muriç, sezon boyunca golleriyle Fenerbahçe'yi sırtladı. Ancak Vedat Muriç’in performansı, en kritik dönemde düşüşe geçti. 25 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor maçında net fırsatları harcadı. Muriç, Alanyaspor karşısında da beklentilerin altında kaldı.