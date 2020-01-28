Beşiktaş'ın sportif direktörlük için adayları Mircea Lucescu ve Samet Aybaba

Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'ye deplasmanda 2-1 mağlup olarak son 5 maçta 4. yenilgisini alan Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrası yeni teknik direktör kim olacak sorularının yanıtı belli oldu. Siyah-beyazlılar, bugün öğleden sonra Vodafone Park'ta bir araya geldiği Sergen Yalçın ile her konuda anlaşmaya vardı. 1.5 yıllık sözleşme imzalanacak olan 47 yaşındaki teknik adamın resmen açıklanması bekleniyor.
SPORTİF DİREKTÖR İÇİN KARAR BEKLENİYOR
Beşiktaş'ta teknik direktör kadar merak edilen bir diğer konu ise sportif direktörlük pozisyonu. Başkan Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "Sportif direktörlük oluşumunu destekliyoruz" sözleriyle yönetimin bu konudaki fikrini net olarak ifade etmişti.
Siyah-beyazlıların sportif direktör için adayları, Samet Aybaba ve Mircea Lucescu olurken son karar yapılacak görüşmelerin ardından verilecek.
(Haberturk)
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