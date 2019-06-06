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06 Haziran 2019 Perşembe 11:53 | Son Güncelleme: 06 Haziran 2019 Perşembe 11:53

Beşiktaş'ın son teklifi 3 milyon euro ve bir futbolcu

Beşiktaş'ın son teklifi 3 milyon euro ve bir futbolcu

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Başakşehir'e bayram sonrası teklif yapacak. Kartal, Visca için tüm şartları zorlama kararı aldı. Bu transfer için 3 milyon Euro + takas teklifinin yapılması bekleniyor.

Beşiktaş, Edin Visca'nın transferi için şartları zorlama kararı aldı. Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesiyle Başakşehir'in Bosna Hersekli yıldızını listesine alan Siyah-Beyazlı yönetim Edin Visca'nın yüksek bonservisine rağmen bu transfer için tüm adımları atarak Visca'yı kadroya katmayı planlıyor. Başakşehir, Süper Lig'in en iyi oyuncularından Edin Visca için en az 8 milyon euro bonservis istiyor

AVCI, ORMAN'LA GÖRÜŞTÜ

Abdullah Avcı'nın Başkan Fikret Orman'la yaptığı görüşmede, "Edin Visca gibi bir oyuncuyu elbette takımda görmek isterim. Eğer maddi şartlarda anlaşırsanız bu transferi gerçekleştirin" dediği öğrenildi.

PARA+TAKAS TEKLİFİ YAPILACAK

Bu gelişmenin ardından Başkan Fikret Orman'ın Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bayram sonrası bir görüşme gerçekleştireceği ortaya çıktı. Bu görüşmede para+takas teklifinin yapılması bekleniyor.

GÖZLER B.ŞEHİR'İN CEVABINDA

Beşiktaş'ın Visca için 3 milyon Euro ile birlikte takasta kullanılabilecek Lens, Medel, Mirin gibi isimleri teklif edeceği öne sürüldü. Beşiktaş ile iyi ilişkiler içinde olan Gümüşdağ'ın vereceği cevap merak konusu. 

(Sabah)

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