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  3. Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel, İstanbul'daki evini boşalttı

Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel, İstanbul'daki evini boşalttı

Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel, İstanbul'daki evini boşalttı

Beşiktaş’ın 5 milyon Euro bonservis beklediği Gary Medel, İstanbul’daki evini boşalttı.

Şili Milli Takımı ile Copa America'da mücadele eden Gary Medel, turnuvanın ardından Beşiktaş'tan ayrılmaya hazırlanıyor.

GARY MEDEL EVİNİ BOŞALTTI

31 yaşındaki ön liberonun başarılı performansı siyah-beyazlı yöneticilerin yüzünü güldürdü. Güney Amerika, İngiltere ve İtalya'dan talipleri olan tecrübeli oyuncudan en az 5 milyon Euro kazanç sağlamak isteyen yönetim, bu parayla transferde hamle yapma şansı elde edecek. Şilili yıldız futbolcu İstanbul'daki evini boşalttı.

PYRAMIDS'LE BONSERVİS PAZARLIĞI

Beşiktaş, Medel'le yollarını ayırması halinde Çaykur Rizespor ile kiralık sözleşmesi sona eren Nijeryalı orta saha Okechukwu Azubuike'yi renklerine bağlamak istiyor.

Oyuncu ile daha önce anlaşan siyah- beyazlılar, Nijeryalı orta sahanın bonservisini elinde bulunduran Mısır Kulübü Pyramids'le de görüşme halinde. Bu transferin 1 milyon 250 bin Euro bonservise tamamlanması bekleniyor.

(Sabah)

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