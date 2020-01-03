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  3. Beşiktaş'ın savunmacısı Roco'ya her an teklif gelebilir

Beşiktaş'ın savunmacısı Roco'ya her an teklif gelebilir

Beşiktaş'ın savunmacısı Roco'ya her an teklif gelebilir

Beşiktaş'ın savunmacılarından Enzo Roco'nun eski takımı Universidad tarafından isteneceği iddia edildi.

Şili ekiplerinden Universidade Catolica'da köprücük kemiği kırılan takımın stoperi German Lanaro'nun boşluğunun Beşiktaşlı Enzo Roco ile doldurulabileceği yazıldı.

Şili basınının  Lanaro'nun sakatlığının düzelerek sahalara dönüş süresinin 3 ayı bulacağı, Şili temsilcisinin de Beşiktaşlı Enzo Roco transferine yönelebileceği belirtildi. Haberde ayrıca Beşiktaş'ta son haftalarda sakatlıkların da etkisiyle ilk 11'in gediklisi olan Enzo Roco'nun ülkesine geri dönüşü ile ilgili tek problemin de oyuncunun aldığı sürenin artması olduğu söylendi.

Sezon başında gönderileceklerin başında olan Roco, siyah beyazlı formayı devre arasına kadar 10 maçta sırtına geçirdi ve 1 gol kaydetti.

(Sporx)


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