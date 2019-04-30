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  3. Beşiktaş'ın savunmacılarından skora büyük katkı

Beşiktaş'ın savunmacılarından skora büyük katkı

Beşiktaş'ın savunmacılarından skora büyük katkı

Beşiktaş'ta bu sezon; Domagoj Vida, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Adriano, Enzo Roco ve giden Pepe rakipleri durdurmanın yanı sıra bu sezon resmi müsabakalarda 15 gol ve 13 asistle oynadı.

Beşiktaş bu sezon 23'ü Avrupa Ligi, 66'sı da Süper Lig olmak üzere taraftarlarına toplam 89 gol izletti. Son haftalarda hücum oyuncularının skora katkısı kadar savunmanın da gol yollarındaki etkisi yüzleri güldürdü.

Domagoj Vida skora katkısıyla öne çıkan isim oldu. Hırvat yıldızın son 4 haftada 3 gole imza atması "Yeni golcümüzü bulduk" yorumlarını da beraberinde getirdi. Beşiktaş'ın bu sene oynadığı 42 resmi maçta (12 Avrupa, 30 Süper Lig) savunmanın skora katkısı 15'i gol, 13'ü asist olmak üzere 28'e ulaştı.

Kartal'da Gökhan Gönül 4 gol, 4 asist ile başı çekerken, onu 2 gol, 4 asist ile Caner Erkin takip etti. Vida 3 gol, 1 asist, Adriano 2 asist ve Roco da 1 gol ile takıma katkı sağladı. Aralık ayında takımdan ayrılan Pepe ise ilk yarıda 5 gol, 2 asiste imza atmıştı.

(Sabah)

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