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07 Haziran 2019 Cuma 11:42 | Son Güncelleme: 07 Haziran 2019 Cuma 11:42

Beşiktaş'ın resmi teklif götürdüğü ilk futbolcu Emre Kılınç oldu

Beşiktaş'ın resmi teklif götürdüğü ilk futbolcu Emre Kılınç oldu

Demir Grup Sivasspor’un başarılı oyuncusu Emre Kılınç’a Beşiktaş talip oldu. Emre ile yapılan ilk görüşmenin de olumlu geçtiği öğrenildi.

DG Sivasspor'un orta saha oyuncusu Emre Kılınç’a, Beşiltaş’tan teklif geldiği öğrenildi. Abdullah Avcı’nın takımın başına geçmesiyle yeni bir yapılanmaya giden siyah-beyazlılar ile Emre arasındaki ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.

Transfer önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. 

Emre Kılınç’ın Sivasspor'la 31 Mayıs 2020’ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç oyuncu ayrıca bu sezon Sivasspor’da 31 kez ilk 11'de sahaya çıkarken, 2 bin 642 dakika kırmızı-beyazlı formayı terletti. 7 kez rakip ağları sarsan Emre, 6 defa da asist yapma başarısı gösterdi. 

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