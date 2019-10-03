Beşiktaş'ın rakipleri Braga ve Slovan Bratislava 1 puana razı oldu

Estádio Municipal'da oynanan karşılaşma, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekip Braga'nın gollerini, 31. dakikada Viana ve 63. dakikada Galeno kaydetti. Slovan Bratislava'nın gollerini ise 45+4. dakikada Sporar ve 87. dakikada Viana (k.k.) attı.

Slovan Bratislava'da Sporar 45+4. dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından her iki takım da puanlarını 4'e yükseltti.

Grupta oynanan bir diğer karşılaşmada ise Wolverhampton Vanderers, deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.

L Grubu'nda 3. hafta karşılaşmaları 24 Ekim Perşembe günü Beşiktaş - Braga ve Slovan Bratislava - Wolverhampton Vanderers arasında oynanacak.