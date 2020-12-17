Beşiktaş'ın rakibi Tarsus İdman Yurdu

Siyah-Beyazlılar’da Teknik Direktör Sergen Yalçın, sakat olan Ljajic ve Gökhan’ın yanı sıra Utku, Welinton, Atiba, Ghezzal ile Aboubakar’ı maç kadrosuna dahil etmedi. Yalçın, bugün ligde fazla forma şansı bulamayan isimlere şans verecek. Tarsuslu oyuncular ise tur atlayacakları inancında...
BEŞİKTAŞ - TARSUS İDMAN YURDU
STAT: Vodafone P.
SAAT: 21.00
YAYIN: A Spor
HAKEM: Yasin Kol
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Karacabey Belediyespor'u 1-0 yenerek turladığı maçta kırmızı kart gören Altay Bayındır'ın yerine kaleyi devralan Oytun Özdoğan, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.
Almanya Bundesliga'da 12. hafta karşılaşmasında Schalke 04, Freiburg'u konuk etti. Veltins Arena'da oynanan müsabaka Freiburg'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı ve Schalke'nin kazanamama serisi 28 maça çıktı.
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