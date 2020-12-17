Beşiktaş'ın rakibi Tarsus İdman Yurdu

Süper Lig'de 12. haftayı Alanyaspor mağlubiyetiyle kapatan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında bugün Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacak.

Siyah-Beyazlılar’da Teknik Direktör Sergen Yalçın, sakat olan Ljajic ve Gökhan’ın yanı sıra Utku, Welinton, Atiba, Ghezzal ile Aboubakar’ı maç kadrosuna dahil etmedi. Yalçın, bugün ligde fazla forma şansı bulamayan isimlere şans verecek. Tarsuslu oyuncular ise tur atlayacakları inancında...

BEŞİKTAŞ - TARSUS İDMAN YURDU

STAT: Vodafone P.

SAAT: 21.00

YAYIN: A Spor

HAKEM: Yasin Kol