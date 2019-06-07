Beşiktaş'ın Necip Uysal açıklaması gecikmedi

Beşiktaş, Necip Uysal'ın takımdan ayrılacağına dair çıkan haberelere resmi dille yanıt verdi.

İşte o açıklama;

Son günlerde yeni Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın takım kaptanlarımızdan Necip Uysal'ı takımda istemediği yönünde bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Bu algının gerçekle ilişkisi olmadığı gibi sözleşmesi biten oyuncular dışında takımdan ayrılacak oyuncular konusunda da henüz net bir karar verilmemiştir.

Necip Uysal takımımızın kaptanlarındandır ve kadro planlamasına göre yeni sezon hazırlık kampında takımımızla birlikte olacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Beşiktaş JK