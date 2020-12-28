Beşiktaş'ın konuğu Sivasspor! Muhtemel 11'ler...

Erzurum ve A.Gücü'nü yenen Beşiktaş, bugün Sivas'ı konuk ediyor. Siyah-Beyazlılar'da tek hedef rakibini yenerek üst üste üçüncü maçını kazanarak zirve yürüyüşünü sürdürmek.

Süper Lig’de 15.haftanın kapanışında Beşiktaş, bugün Sivasspor’u konuk edecek... BB Erzurum ve Ankaragücü maçlarını kazanan Siyah-Beyazlılar’da hedef Yiğido’yu da yenerek galibiyet serisini üç maça çıkarmak. Vodafone Park’taki bu mücadele saat 19.00’da başlayacak ve karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Beşiktaş’ta bu kritik maç öncesinde ise çok önemli eksikler bulunuyor. Gökhan Töre ve Ljajic’in yanı sıra Aboubakar ile Josef de bugün sahada olamayacak. Son haftaların formda ismi Aboubakar, annesi vefat ettiği için ülkesi Kamerun’a gitti. Josef de Souza’nın da sol uyluk adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.

F.BAHÇE’Yİ GEÇECEK

Siyah-Beyazlılar, bugün maçı kazanması durumunda haftayı BAY geçen Fenerbahçe’nin lig sıralamasında üstüne çıkacak. Aboubakar’ın yokluğunda bugün santrfor bölgesinde Cyle Larin’in oynaması bekleniyor. N’Koudou da bugün 11’e girmesi beklenen muhtemel isim. Mensah ve Vida ise kart görürse Kayseri maçında oynayamayacak.

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR

STAT: Vodafone Park

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports1

HAKEM: Arda Kardeşler

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Dorukhan, Ghezzal, Atiba, Mensah, N’Koudou, Larin

Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Robin, Uğur, Claudemir, Hakan, Fajr, Erdoğan, Kayode, Gradel