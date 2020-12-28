Beşiktaş'ın konuğu Sivasspor! Muhtemel 11'ler...

Süper Lig’de 15.haftanın kapanışında Beşiktaş, bugün Sivasspor’u konuk edecek... BB Erzurum ve Ankaragücü maçlarını kazanan Siyah-Beyazlılar’da hedef Yiğido’yu da yenerek galibiyet serisini üç maça çıkarmak. Vodafone Park’taki bu mücadele saat 19.00’da başlayacak ve karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Beşiktaş’ta bu kritik maç öncesinde ise çok önemli eksikler bulunuyor. Gökhan Töre ve Ljajic’in yanı sıra Aboubakar ile Josef de bugün sahada olamayacak. Son haftaların formda ismi Aboubakar, annesi vefat ettiği için ülkesi Kamerun’a gitti. Josef de Souza’nın da sol uyluk adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.
F.BAHÇE’Yİ GEÇECEK
Siyah-Beyazlılar, bugün maçı kazanması durumunda haftayı BAY geçen Fenerbahçe’nin lig sıralamasında üstüne çıkacak. Aboubakar’ın yokluğunda bugün santrfor bölgesinde Cyle Larin’in oynaması bekleniyor. N’Koudou da bugün 11’e girmesi beklenen muhtemel isim. Mensah ve Vida ise kart görürse Kayseri maçında oynayamayacak.
BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR
STAT: Vodafone Park
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports1
HAKEM: Arda Kardeşler
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Dorukhan, Ghezzal, Atiba, Mensah, N’Koudou, Larin
Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Robin, Uğur, Claudemir, Hakan, Fajr, Erdoğan, Kayode, Gradel
Süper Lig'de 14. haftayı 25 puan ile 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, 15. haftada Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.
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