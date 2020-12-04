Beşiktaş'ın konuğu Kasımpaşa | Muhtemel 11'ler

Başakşehir ve Fenerbahçe'yi yenerek büyük bir çıkış yakalayan Beşiktaş, 11. haftanın açılış maçında bugün Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Hedef üst üste 3. galibiyet. Siyah-Beyazlılar’da cezalı olan Larin, bugün forma giyemeyecek. Cezaları biten Ersin ile Dorukhan ise maça hazır. Ancak Teknik Direktör Sergen Yalçın, Utku’nun son iki maçtaki performansı sonrasında bugün kalede kime görev vereceğini maç saatinde belirleyecek. Rosier ise sarı kart görürse Alanya maçında oynayamayacak.



MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş: Utku, Rosier, Necip, Montero, Rıdvan, Atiba, Dorukhan, Mensah, Ghezzal, N’Koudou, Aboubakar