CANLI! Beşiktaş'ın konuğu Gençlerbirliği: 0-1

Ligde ve Avrupa'da istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor.
Bekleneni veremeyen ev sahibinde teknik direktör Sergen Yalçın, 4-1 yenildikleri Konyaspor maçının 11'inden 6 ismi değiştirerek maça çıkıyor.
Siyah beyazlıların son 11'inden Vida, Nsakala, Mensah, Atakan, Ljajic ve Güven bu maçta yedek soyunacaklar.
İŞTE İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Necip, Montero, Welinton, Rıdvan, Atiba, Josef, Dorukhan, Gökhan Töre, Boyd, Aboubakar
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Toure, Diego, Polomat, Piris, Berat, Sefa, Furman, Candeias, Stancu
CANLI ANLATIM
1' Maç başladı
8' GOL! Sağ kanattan gelen ortaya Stancu'nın yaptığı kafa vuruşunda konuk ekip öne geçiyor: 0-1
Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.
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