Beşiktaş'ın konuğu BB. Erzurumspor | Muhtemel 11'ler

Üç maçlık galibiyet serisi Alanyaspor mağlubiyetiyle sona eren Beşiktaş, bugün BB Erzurum’u konuk ediyor.
Rosier cezalı, Gökhan Töre ve Ljajic sakat.
Stat: Vodafone Park
Saat: 19.00
Hakem: Halil Umut Meler
MUHTEMEL 11’LER
Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Montero, Rıdvan, Atiba, Josef de Souza, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar
BB. Erzurumspor: Farnolle, Gökhan, Mina, Osman, Kaan Kanak, Murat Uçar, Donald, Obertan, Emrah Başsan, Novikovas, Ricardo Gomes
Ha Var, ha yok!
Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında BB. Erzurumspor'u konuk ediyor.
Eren Dinkçi, ilk Bundesliga maçında golle buluşmayı başardı. Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'de forma giyen ve bugün Mainz 05 karşısında ilk kez takımının formasını giyen 19 yaşındaki Eren Dinkçi, attığı golle takımı Werder Bremen'e 3 puanı kazandıran oyuncu oldu.
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