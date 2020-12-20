Beşiktaş'ın konuğu BB. Erzurumspor | Muhtemel 11'ler

Eren Dinkçi, ilk Bundesliga maçında golle buluşmayı başardı. Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'de forma giyen ve bugün Mainz 05 karşısında ilk kez takımının formasını giyen 19 yaşındaki Eren Dinkçi, attığı golle takımı Werder Bremen'e 3 puanı kazandıran oyuncu oldu.

Pele'den Messi mesajı: Bizimki gibi hikayeler azalacak

Brezilyalı efsane futbolcu Pele, kendisine ait "aynı kulüple en fazla gol atan oyuncu" rekoruna ortak olan Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi için tebrik mesajı yayımladı.