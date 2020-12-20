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aksam.com.tr
  • 20 Aralık 2020 Pazar 09:22
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Beşiktaş'ın konuğu BB. Erzurumspor! 0-0 CANLI

Beşiktaş'ın konuğu BB. Erzurumspor! 0-0 CANLI

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AKŞAM

Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında BB. Erzurumspor'u konuk ediyor. Mücadelede ilk yarı golsüz devam ediyor.

Üç maçlık galibiyet serisi Alanyaspor mağlubiyetiyle sona eren Beşiktaş, BB Erzurum’u konuk ediyor.

Rosier cezalı, Gökhan Töre ve Ljajic sakat.

Mücadelede ilk yarı golsüz devam ediyor.

Stat: Vodafone Park

Hakem: Halil Umut Meler

İLK 11’LER

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Ghezzal, Mensah, Atiba, N'Koudou, Aboubakar

BB. Erzurumspor: Farnolle, Kaan, Hasan, Osman, Mehmet Murat, Ömer, Obertan, Donald, İbrahim, Novikovas, Gomes

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