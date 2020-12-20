Beşiktaş'ın konuğu BB. Erzurumspor! 0-0 CANLI

Üç maçlık galibiyet serisi Alanyaspor mağlubiyetiyle sona eren Beşiktaş, BB Erzurum’u konuk ediyor.
Rosier cezalı, Gökhan Töre ve Ljajic sakat.
Mücadelede ilk yarı golsüz devam ediyor.
Stat: Vodafone Park
Hakem: Halil Umut Meler
İLK 11’LER
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Ghezzal, Mensah, Atiba, N'Koudou, Aboubakar
BB. Erzurumspor: Farnolle, Kaan, Hasan, Osman, Mehmet Murat, Ömer, Obertan, Donald, İbrahim, Novikovas, Gomes
Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta 4. mağlubiyetini alan Fenerbahçe, devre arasında operasyon hazırlığı yapıyor.
DETAY
• Takımdan mücadele ve oyun anlamında değişim sözü alınsa da Gaziantep deplasmanında sonuç değişmedi.
• Ocak ayında yeni bir transfer sürecinin başlaması bekleniyor.
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