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  3. Beşiktaş'ın kara günü! 3 sakat

Beşiktaş'ın kara günü! 3 sakat

Beşiktaş'ın kara günü! 3 sakat

Beşiktaş'ta Wolves ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi ve sırasında yaşanan sakatlıklara bir yenisi daha eklendi.

Maç öncesinde Abdoulay Diaby mide rahatsızlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. İlk 11'de yer verilen Georges Kevin N'Koudou ise ısınma sırasında şiddetli migren ağrısı geçirdiği için gözyaşlarıyla soyunma odasına gitti ve yerine Caner Erkin ilk 11'e alındı.

Güven Yalçın ise maç sırasında çıktığı hava topu mücadelesinde beline aldığı darbe sonrası sağlık ekibinin müdahalesine rağmen oyundan çıkarıldı.

Güven Yalçın'ın yerine 27. dakikada Umut Nayır oyuna dahil oldu.

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