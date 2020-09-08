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aksam.com.tr
  • 08 Eylül 2020 Salı 09:48
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Beşiktaş'ın istediği Ze Luis için Fenerbahçe de devreye girdi

Beşiktaş'ın istediği Ze Luis için Fenerbahçe de devreye girdi

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Vedat Muriqi ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, neredeyse tüm mesaisini forvet transferine harcıyor. Bir süredir Eran Zahavi'yi gündeminde tutan Sarı-Lacivertliler, rotayı sürpriz şekilde Beşiktaş'ın da ilgilendiği Ze Luis'e kırdı.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Erol Bulut, yaptığı açıklama ile 2-3 transferin daha olacağını belirtmişti.

Vedat Muriqi'in takımdan ayrılacak olması nedeniyle sarı-lacivertliler gol yollarında sıkıntı yaşamak istemiyor. Kanarya golcü adaylarını belirlemeye çalışıyor.

BİR ANDA ZE LUIS İSMİ ÖNE ÇIKTI

Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'ın da istediği yıldız futbolcu için flaş bir hamle yaptı. Süper Lig için geri sayıma geçen Fenerbahçe’de forvetteki boşluğun hızlıca çözülmesi amaçlanıyor. Sarı-lacivertlilerin golcü çalışmasında Ze Luis adı bir anda öne çıktı.

FENERBAHÇE TEMASLARA BAŞLADI

Kiralık isimleri de araştıran sarı-lacivertlilerde, Porto’nun elden çıkarmaya sıcak baktığı 29 yaşındaki golcünün kiralık durumunun araştırıldığı kaydedildi. Cape Verdeli futbolcunun her ne kadar Porto’da kalma düşüncesi olsa da gönderilme düşüncesi nedeniyle sadece Avrupa’da bir kulüpte oynamak istediği aktarıldı.

ARAPLARDAN GELEN TEKLİFLERİ REDDETTİ

Arap kulüplerinden gelen teklifleri direkt reddeden Ze Luis’in düzenli olarak oynayabileceği ve göz önünde olabileceği bir ligi seçeceği vurgulandı.

EMRE'NİN INTER'DEN ARKADAŞI

Porto’da alternatiflerin artması nedeniyle forma şansı nerdeyse kaybolan golcü futbolcu için Celta Vigo’nun da devrede olduğu savunuldu ancak Porto’nun teknik direktörü Sergio Conceicao ile Inter’de takım arkadaşı olan Emre Belözoğlu’nun direkt temasa geçme gibi bir avantajı olduğu bildirildi.

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