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aksam.com.tr
  • 09 Ağustos 2019 Cuma 09:03
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  • 09 Ağustos 2019 Cuma 09:22

Beşiktaş'ın istediği Yevhen Konoplyanka'dan 00:45'te heyecanlandıran mesaj

Beşiktaş'ın istediği Yevhen Konoplyanka'dan 00:45'te heyecanlandıran mesaj

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Beşiktaş’ın transferi için uğraş verdiği Yevhen Konoplyanka’da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ukraynalı yıldız, ‘Come to Beşiktaş’ yorumuna ‘Siyah-Beyaz’ emojiyle karşılık verdi.

Beşiktaş'ın bir süredir transfer gündeminde bulunan Yevhen Konoplyanka, sosyal medyada sürpriz bir harekete imza attı.

Konoplyanka, Instagram'da yaptığı bir paylaşımın altına gelen "Come to Beşiktaş" yorumlarına kayıtsız kalmadı ve 'siyah-beyaz' emojisi kullanarak yanıt verdi.

ZINCENKO DA ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Sosyal medya, Konoplyanka transferi için bir kez daha hareketlenmişti. Geçtiğimiz hafta Manchester City'nin Ukraynalı futbolcusu Oleksandr Zinchenko, vatandaşı Yevhen Konoplyanka'nın paylaşımına "Come to Beşiktaş" yorumunu yapmıştı.

Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, daha önce yaptığı açıklamada "Konoplyanka ihtimaller arasında var tabii, her futbolcu var. Konoplyanka, Martins Indi var. Hocanın istediği belli noktalar var, önceliğimiz bunlar. Bir anönce de o transferleri yapmak ve bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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