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aksam.com.tr
  • 02 Ağustos 2019 Cuma 10:51
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  • 02 Ağustos 2019 Cuma 10:51

Beşiktaş'ın istediği Robert Mak'ın menajerinden iyi haber geldi

Beşiktaş'ın istediği Robert Mak'ın menajerinden iyi haber geldi

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Beşiktaş’ın transfer gündeminde adı geçen Robert Mak için menajerinden açıklama geldi.

Futbolcunun menajeri Juraj Venglos, Türk kulüplerinin 28 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiğini doğruladı.

İspanya, Rusya, Türkiye ve özellikle İstanbul kulüplerinin Mak’a ilgisi olduğunu belirten Venglos, Mak’ın yeniden düzenli forma şansı bulabileceği bir takımda forma giymek istediğini de belirtti.

Robert Mak, 2016 yılında Rus temsilcisi Zenit’e transfer olmuştu.

(Ajansspor)

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