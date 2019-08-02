Beşiktaş'ın istediği Robert Mak'ın menajerinden iyi haber geldi

Futbolcunun menajeri Juraj Venglos, Türk kulüplerinin 28 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiğini doğruladı.
İspanya, Rusya, Türkiye ve özellikle İstanbul kulüplerinin Mak’a ilgisi olduğunu belirten Venglos, Mak’ın yeniden düzenli forma şansı bulabileceği bir takımda forma giymek istediğini de belirtti.
Robert Mak, 2016 yılında Rus temsilcisi Zenit’e transfer olmuştu.
(Ajansspor)
'Boutique Transfers' şirketi, tecrübeli stoper Zanka'yı Fenerbahçe'ye, dev forvet Paul Onuachu'yu ise Galatasaray'a verecek.
Takıma alternatif bir sol bek arayan Beşiktaş, Milan'dan Diego Laxalt'ı istedi ama Maldini, Siyah-Beyazlı kulübe Ivan Strinic'i teklif etti.
Taraftarlar, tecrübeli forvet için KAP açıklaması beklerken oyuncunun ülkesi Kolombiya’da bu transferin bittiği vurgulandı. Falcao için, “Monaco yerine ateşli Galatasaray taraftarının karşısına çıkacak” dendi.
AUDİ Cup’ta Bayern ve Real bozgunu birkaç mevki için kırmızı alarm çaldırdı.İşte Fenerbahçe ile ilgili son transfer haberleri...
İtalyan basını Galatasaray’ın, Lucas Biglia’ya bir kez daha talip olduğu iddia etti.
Fırtına 2 milyon euro önerdi, Daniel Sturridge ise 3 milyon euro istiyor. Ayrıca İngiliz golcü, 2 milyon euro da imza parası talep etti. Görüşmeler sürüyor.
Senegalli forvet, bugün Al Rayyan için sağlık kontrolünden geçecek. 27 yaşındaki futbolcu için Galatasaray’a 14 milyon euro ödeneceği belirtildi.