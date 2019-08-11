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  • 11 Ağustos 2019 Pazar 15:10
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  • 11 Ağustos 2019 Pazar 15:24

Beşiktaş'ın istediği Kamil Wilczek'in maliyeti belli oldu

Beşiktaş'ın istediği Kamil Wilczek'in maliyeti belli oldu

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Beşiktaş'ın sürpriz bir şekilde forvet listesine giren Polonyalı golcü Kamil Wilczek'in bonservis ücreti belli oldu.

Burak Yılmaz'ın sakatlığının ardından yeni forvet transferi arayışına giren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir şekilde Brondby'nin Polonyalı forveti Kamil Wilczek girdi.

Danimarka'nın Brondby takımında forma giyne 31 yaşındaki futbolcu için 1.5 milyon euro ödemeyi düşünen siyah beyazlı ekip için Brondby cevabını verdi.

DANİMARKA EKİBİ 2-3 MİLYON İSTİYOR

Polonya basınının haberine göre Brondby, Kamil Wilczek için Beşiktaş'tan 2-3 milyon euro arasında bir ücret talep ediyor. Yıl sonunda 32 yaşına girecek olan forvet için Brondby'nin kapıyı en az 2 milyon eurodan açtığı belirtildi.

AVCI'NIN RAPORUNDA YER ALIYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçen günlerde düzenlediği basın toplantısında "Burak iyileşse de iyileşmese de bir golcü gelecek" demişti. Polonyalı forvet için de Avcı'nın raporuyla harekete geçildiği kaydedildi.

Wilczek ile geçen sezon başında Erzurumspor da ilgilenmişti. 2016 yılında İtalya 3. Lig ekibi Carpi'den Brondby'e transfer olan Kamil Wilczek, 3 kez de Polonya Milli Takımı formasını giydi.

Bu sezon Danimarka ekibi ile çıktığı 9 maçta 7 gol atan Wilczek, geçen sezon ise toplam 42 maçta 27 gol ve 7 asist üretmişti.

(Sporx)

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